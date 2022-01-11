Katlanabilir iPhone İçin Bir İyi, Bir de Kötü Haber Geldi!

İyi haber: Dedikodulara göre Apple birden faza katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor. Ve kötü haber: Apple, kısa vadede böyle bir ürünü piyasaya sürmeyi planlamıyor. Hatta hiç sürmeyebilir bile...