Katlanabilir iPhone İçin Bir İyi, Bir de Kötü Haber Geldi!

Samsung Galaxy Z Fold 3 gibi katlanabilir telefonlar pazarda fırtına etkisi yaratırken, katlanabilir iPhone Flip veya iPhone Fold dedikoduları cephesinde uzun süredir fazla bir gelişme yaşanmıyordu. Ancak son iddialara göre Apple merkezinde birden fazla katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.
Güvenilir sızıntı kaynaklarından @dylandkt Twitter'da Apple'ın "kesinlikle katlanabilir ekranlar içeren birden fazla prototip üzerinde çalıştığını ve test ettiğini" iddia etti. Ancak fazla heyecanlanmamak gerekli, zira yine aynı kaynak Apple'ın katlanabilir telefonları "modası geçecek" bir konsept olarak gördüğünü de söylüyor. Yani bu prototipler zamanla, gerçek ürünlere dönüşmeden çöpe de gidebilirler.
Apple daha önce de katlanabilir telefonlarla ilgili patent başvurularında bulunmuştu ve güvenilir analistler, 2023'te firmanın böyle bir ürünü piyasaya sürebileceğini düşündüklerini söylemişti. Bu ürünlerin Apple Pencil kalemi de destekleyeceği düşünülüyordu.
Apple'ın katlanabilir telefonlarda "bekle ve gör" yaklaşımı uyguladığı söylentisi gerçekten şaşırtıcı değil. Apple, ister çift lensli kameralar, ister parmak izi sensörleri veya 5G olsun, yeni akıllı telefon teknolojilerini benimseme konusunda yavaş davranmayı ilke edinmiş bir şirket...
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