Katlanabilir iPhone'u Unutun, Katlanabilir MacBook Geliyor!

Herkes Apple'ın katlanabilir iPhone'unu beklerken, asıl sürpriz MecBook cephesinde yaşanabilir. Katlanabilir MacBook yakında gelebilir, katlanabilir iPhone için ise 2025'i bekleyeceğiz gibi görünüyor...