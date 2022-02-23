Katlanabilir iPhone'u Unutun, Katlanabilir MacBook Geliyor!

Katlanabilir telefonlar trendinde en önde giden firma Samsung olarak görülüyor, ancak Güney Koreli teknoloji devinin, daha büyük markaların katlanabilir telefon işine girmesi ile gerçek rekabeti yaşaması kaçınılmaz.
Bu büyük markaların arasında Apple da sayılıyor, zira Apple'ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığı hakkında dedikodular var. Ancak 2023 için konuşulan bu iddialar, Display Supply Chain Consultants'ın son raporuna göre 2025'e atılmış gibi görünüyor. DSCC'nin son açıklaması "Apple'ın katlanabilir akıllı telefon pazarına girmek için acele etmediğini ve 2025'e kadar planlamadığını" söylüyor.
Bununla birlikte, Apple katlanabilir teknolojisine ilgi duyuyor ve gelecekteki laptoplarında da bu teknolojiyi kullanmayı düşünüyor. İddiaya göre yeni MacBook, katlandığı zaman tam boyutlu klavyeli bir laptop, açıldığında ise harici bir monitör olabilir. 20 inç boyutundaki ekranın UHD/4K çözünürlüklere veya daha yukarısına izin verebileceği konuşuluyor.
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