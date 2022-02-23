Üst Seviye Televizyon Pazarının lideri, 16. Yılında da Değişmedi!

Samsung, 2021'de küresel TV pazarında bir kez daha zirveye yerleşti. Firma arka arkaya 16 yıl boyunca bu başarıyı yakalamış oldu ve bunun oldukça etkileyici bir başarı olduğu kesin. Ayrıca bu başarı, Samsung'un memnun tüketicilere sahip olduğunu da gösteriyor.
Pazar araştırması firması Omdia'nın söylediğine göre, Samsung'un 2021'deki küresel pazar payı %19,8 idi. Daha da önemli ve etkileyici olansa, Güney Koreli firmanın değer payı %29,5 olması.
Son beş yıldır Samsung, üst seviye TV'lerinin satışlarını da artırmaya çalışıyor ve QLED TV serisi, şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmuş gibi görünüyor. 2017'de QLED TV'lerin piyasaya sürülmesinden bu yana Samsung, 26 milyon adet sevkiyat yapmayı başardı. Omdia'nın raporuna göre, küresel TV lideri yalnızca 2021'de 9,43 milyon QLED TV sevk etti.
Samsung'un yıllık QLED TV satış rakamları şu şekilde:
- 2017: 0.80 milyon
- 2018: 2.60 milyon
- 2019: 5,32 milyon
- 2020: 7.79 milyon
- 2021: 9,43 milyon
Üst seviye (Premium) TV pazarında (2.500 doların üzerinde fiyata sahip olanlar), Samsung'un değer payı 2021'de %44,5 oldu. QLED TV'lerin popülaritesi sayesinde şirket, 2019'dan bu yana %40'ın üzerinde bir pazar değeri payını korumayı başarıyor. Ultra büyük TV kategorisinde (80 inç ve üzeri) Güney Koreli firmanın değer payı %44,9.
Samsung, 2006 yılında Bordeaux TV ile küresel TV pazarında ilk kez zirveye yerleşmişti. 2009 yılında şirket LED TV'leri tanıttı. 2011'de akıllı TV'leri tanıttı ve 2017'de ilk QLED TV serisini piyasaya sürdü. 2018 yılında Güney Koreli firma ilk 8K QLED TV'sini tanıttı.
Geçtiğimiz yıl ise Samsung, ilk Neo QLED (Mini-LED) ve Micro LED TV'lerini piyasaya sürdü. CES 2022'de Samsung, geleneksel OLED TV'lerin görüntü kalitesini aşan ve yanma riskini azaltan ilk QD TV'sini (QD-OLED) tanıttı.
Şirket ayrıca tüketici ihtiyaçlarına ve zevklerine uyum sağlamak için çeşitli yaşam tarzı TV'lerini de (The Frame, The Serif, The Sero ve The Terrace) piyasaya sürdü. The Premiere ve The Freestyle ile projektör alanında da adından bahsettirmeyi başardı.
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