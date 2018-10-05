Katlanabilir Telefon Yarışında Yeni Bir Dev!

Yakın geleceğe şekil vermesi beklenen katlanabilir akıllı telefon yarışında bir dev daha boy gösterdi!

LG de katlanabilir cihazın peşinde!

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