Katlanabilir Telefon Yarışında Yeni Bir Dev!
Yakın geleceğe şekil vermesi beklenen katlanabilir akıllı telefon yarışında bir dev daha boy gösterdi!
Katlanabilir cihazlar akıllı telefon endüstrisindeki yeni mücadelenin adı. Samsung ve Microsoft bu konuda çalışma yaptıklarını açıklamışlardı. Lenovo ise prototipini göstererek bu işin içerisinde olduklarını ortaya koymuştu.
Tüm bu rapor ve sızıntı kalabalığının ardında sessiz sakin bir şekilde bu işin içerisine katılma kararı alan bir firma daha var: LG.
Dahası, LG bu işe yalnız başına müdahil olmuyor. LG CEO'su Hwang Jeon-hwan'a göre LG, konsepti hayata geçirirken karşılaşacakları potansiyel zorluklarla başa çıkmak için firmanın işbirliği kararı aldığında açıkladı. Hwang, bu açıklamaları LG V40 ThinQ'nun tanıtım etkinliğinde yaptı.
Ancak Hwang'a göre LG bunu yapan ilk firma konusunda acele etmeyi planlamıyor. Hwang'ın bu açıklaması LG'nin katlanabilir telefon imal edeceği konusunda ulaşılan ilk veri olsa da, Güney Koreli devin Amerikan Patent Kurumu'ndan bu açıklamadan uzun bir süre önce katlanabilir ekran konusunda bir patent aldığı söylentisi bulunuyor. Güney Koreli devin bükülebilir ekranlarla olan geçmişi ele alındığında, LG'nin bu işi başarmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu söylemek mümkün.
Doğan Kürşat Aktaş
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