Katlanabilir Telefonlara Esnek Batarya Yolda
Katlanabilir akıllı telefonlar, hak ettikleri esnek bataryalara kavuşabilecek mi? Görünüşe göre cevap "evet."
- Ercan Uğurlu
Katlanabilir telefonların geleceğine ayak uydurmak için pek çok teknoloji şirketi ve araştırma ekibi farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunlardan biri de Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü. ETH Zürih'te Profesör Markus Niederberger'e göre, katlanabilen akıllı telefonlar için esneyebilen bataryalar şart.
Enstitünün web sitesinde yer alan haberde detaylı şekilde bahsedildiği üzere, iki gerilebilir akım toplayıcı arasında bir katod, hidrojel elektoliti, PDMS çerçevesi, bir anot ve sızdırmaz alanın bulunduğu batarya tasarımları, artık akıllı telefonların geleceğine ayak uydurmalı. Yalnızca katlanabilir akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda bükülebilen, esneyebilen ve giyilebilen cihazlarda daha esnek şekilde kullanılabilecek olan bu tip bataryalar, o kadar da uzakta değil.
Niederberger'in açıklamasına göre, bu bataryaların geliştirilmesiyle beraber kullanım alanı çeşitlenecek. Özellikle tekstil sektöründe fazlasıyla işe yarayabileceğiniz belirten Niederberger, bu bataryaların kıyafetlerin içine dikilebileceğini söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın