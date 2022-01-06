Katlanabilir Telefonları Unutun: ASUS'un Katlanabilir Tableti Tanıtıldı!

ASUS'un CES 2022 fuarında geleneksel dizüstü bilgisayarlardan çok daha fazlasını sergiliyor. ZenBook 17 Fold, şirketin 2018'de sergilediği çift ekranlı Project Precog konseptinden bir evrimi işaret eden tam ekran katlanabilir bir OLED tablet. Cihaz, dokunmatik yüzeyli bir Bluetooth klavye ile geliyor. Ekran kısmen katlandığında ve klavye alt yarıya konumlandırıldığında Full HD çözünürlüğe sahip 12,5 inç dizüstü bilgisayar olarak etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Daha fazla ekran görüntüsü için klavyeyi ayırıp ekranı tam boya getirmek mümkün.
Tamamen açıkken, 17,3 inçlik ekran 4:3 en boy oranına sahip. 2.560 x 1.920 QHD çözünürlüğe, 1.000.000:1 kontrast oranına, 100 CI-P3 renk gamı, 0,2 ms tepki süresi ve 90 Hz yenileme hızı ile beraber geliyor. Pantone onaylı dokunmatik ekran, VESA'nın DisplayHDR 500 True Black standardına uygun ve Dolby Vision'ı destekliyor.
ZenBook 17 Fold 75Wh kapasiteli pil, WiFi 6E ve Bluetooth 5. 2 bağlantısı, Dolby Atmos dörtlü hoparlör sistemi ve 1 TB NVMe M.2 SSD depolama alanına sahip. 16 GB'a kadar LPDDR5 belleğe yükseltilebiliyor. Bağlantı noktaları olarak tek Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor.
ASUS, ZenBook 17 Fold'u Mayıs ayında Computex zamanında piyasaya sürmeyi hedeflediğini açıkladı, ancak fiyatlar halen belli değil.
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