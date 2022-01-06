Katlanabilir Telefonları Unutun: ASUS'un Katlanabilir Tableti Tanıtıldı!

Katlanabilir telefonlar sadece başlangıçtı... ASUS, CES 2022 fuarında 17 inçlik OLED ekranlı katlanabilir tableti ZenBook 17 Fold ile şov yaptı!

ASUS'tan katlanabilir tablet: ZenBook 17 Fold

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