Omicron Varyantı Dünya'yı Kasıp Kavururken, Bir Yeni Varyant Daha Geldi!

Omicron vakaları tüm dünyada artmaya devam ederken, güneydoğu Fransa'da 46 mutasyonlu yeni bir COVID-19 varyantı daha korku salmaya başladı. İlk açıklamada, varyanttan kaynaklanan 12 vaka tespit edildiği bildirildi.
Varyant aslında çok da yeni değil, ilk olarak Kasım ayında tespit edilmişti. DSÖ yetkilisi Abdi Mahamud, varyantın ilk olarak kasımda tespit edildiğini onaylıyor ve o zamandan beri büyük bir tehdit yaratmadığını söylüyor: "Varyant radarımızda. İlerlemek için birçok şansı vardı ama yapmadı."
Yeni varyantla ilgili bilgiler son derece sınırlı. Ancak Kamerun'da ortaya çıktığı ve spike proteininde birden fazla mutasyon taşıdığı düşünülüyor. Marsilya yakınlarındaki bulunan bölgede, hastaneye yatışlarda önemli bir artış görüldüğü söyleniyor. Ancak bölgede düşük aşılama oranlarının ve yaşlı bir nüfusun bulunduğu unutulmamalı.
B.1.640.2 olarak tanımlanan ve şu anda IHU olarak adlandırılan varyant, DSÖ tarafından "izleme altında varyant" olarak etiketlenen B.1.640'ın (artık B.1.640.1 olarak adlandırılıyor) kardeşi.
Yeni varyantı analiz eden ve içinde bulunan 46 mutasyonu tanımlayan MedRxiv makalesi, henüz hakem onayı almış değil. Ayrıca şiddeti veya bulaşıcılığı hakkında herhangi bir bilgi içermiyor. Kısacası henüz IHU varyantı hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz.
Yazarlar, IHU varyantına sahip olduğu tespit edilen ilk kişinin üç gün önce Kamerun'a yaptığı bir geziden döndüğünü ve tamamen aşılandığını not düşüyor. Bu da yeni varyantın, aşıdan kaçabilme yeteneğinin yüksek olabileceğine işaret ediyor.
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