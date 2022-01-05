Omicron Varyantı Dünya'yı Kasıp Kavururken, Bir Yeni Varyant Daha Geldi!

Tüm Dünya Omicron varyantı ile başa çıkmaya çalışırken, Kamerun'da ortaya çıktığı düşünülen ve Fransa'da 12 kişide tespit edilen IHU varyantı korkuya neden oluyor!