Katlanan Telefon Furyasına, Şimdi de HTC mi Katılıyor?

Telefonlara adeta ara veren HTC, yeni keşfedilen bir patente göre katlanan bir telefonla güçlü bir geri dönüşü planlıyor olabilir.

HTC, Bir Katlanan Telefonla Geri Dönebilir mi?
HTC U20

Son birkaç senedir HTC'nin adını akıllı telefon dünyasında pek duymuyoruz. Ancak firma, yeni keşfedilen bir patente bakılırsa katlanan bir telefonla geri dönebilir.

LetsGoDigital'in keşfettiği patentte, ortasında menteşe bulunan bir mobil cihaz yer gösteriliyor. Ekran dışarıya doğru katlandığından, telefon kapalı konumdayken ekran görünmeye devam ediyor. Patentte menteşe mekanizmasının nasıl çalıştığına dair ayrıntılı çizimler yer alsa da, bundan fazlasına rastlamak pek mümkün değil. Patente göre ekran, cihaz katlandığında buna uyum sağlıyor ve çeşitli bilgiler göstermeye devam ediyor.

HTC bu sene CEO'sunu değiştirmişti ve firmanın yeni patronu, akıllı telefon bölümünü yeniden karlı hale getirmek istediğini söylemişti. CEO bunu tek başına başarabilecek mi bilmiyoruz, ancak katlanan telefon firma için bir umut ışığı olabilir. Ancak patentlerde görünen ürünlerin gün yüzüne hiç çıkmayabildiğini hatırlatalım.

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