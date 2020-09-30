Windows XP'nin İçerisinde Gizlenen Bir Macintosh Teması Ortaya Çıktı

Windows XP'nin sızan kodlarında yapılan incelemeler, işletim sisteminin içerisinde henüz tamamlanmamış olan temaları ortaya çıkardı. Temalar arasında Apple'ın Aqua arayüzüne benzeyen Candy teması dikkat çekti.
Mac arayüzünü andıran tema tamamlanmamış olsa da Başlat Menüsü ve gezinti düğmeleri Apple'ın düğmelerine oldukça benziyor. Apple'ın bu tasarımı, Windows XP'nin yayınlanmasından yaklaşık 18 ay önce ortaya çıkmıştı. "Göz alıcı Whistler yüzü" (Whistler, Windows XP'nin kod adı) olarak tanımlanan temanın "yalnızca şirket içi kullanım için" tasarlandığı belirtiliyor. Temanın geliştirme sürecinde, üçüncü partilerin kendi tasarımlarını geliştirmesine yönelik Windows XP tema motoru üzerinde çalışılırken geçici olarak kullanıldığı anlaşılıyor.
Mac'i andıran bu Windows XP teması, 19 yıllık işletim sisteminin kaynak kodlarının 4chan web sitesinde paylaşılmasıyla ortaya çıktı. 43GB'lık verinin içerisinde Windows 2000, Windows CE, MS DOS, Windows Embedded ve Windows NT'nin de kodları bulunuyor. Bugün hala 25 milyon PC'de Windows XP kullanıldığından, sızıntının bir güvenlik tehdidi oluşturma ihtimali var.
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