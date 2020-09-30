Çeşme Suyu Kullananlara İnsanların Beynini Yiyen Amip Şoku

Nadir bir beyin yiyen amip, güney doğu Teksas'ta kamusal su kaynağında bulundu ve yetkililer, birkaç şehirdeki vatandaşların hafta sonu boyunca çeşme suyu içmemelerini önerdi.
Teksas Çevresel Kalite Komisyonu (TCEQ), görevlilerin şehrin Jackson Gölü su kaynağında Maegleria fowleri varlığı belirlemelerinin ardından, Brazosport Su İşleri Müdürlüğü hizmet alanındaki vatandaşlara çeşme suyu tüketmemeleri konusunda tavsiyede bulundu. Komisyon, Lake Jackson, Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute ve Rosenberg'te yaşayan vatandaşların bir süre boyunca çeşme suyunu tuvalet sifonu dışında hiçbir amaç için kullanmamalarını tavsiye etti.
Uyarının ardından yapılan çalışmalarla tehlike azalmış gibi görünse de, yetkililer halen Lake Jackson'daki vatandaşların ölümcül mikrobu öldürmek için çeşme suyunu içmeden ve yemek yapımında kullanmadan önce kaynatmalarını öneriyor. TCEQ yetkilileri, Cumartesi akşamı gönderdikleri bir tweet ile su sistemini yıkamak ve dezenfekte etmek için aktif bir şekilde çalıştıklarını ancak bu süreç tamamlanana kadar suyun tüketilmeden önce kaynatılması uyarısının varlığını koruyacağını söylüyor.
Houston Chronicle'ın bildirdiği üzere bu uyarı, 8 Eylül, Salı günü 6 yaşındaki Josiah McIntyre'ın N. fowleri enfeksiyonu ile hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Doktorlar, çocuğun hastalığının sebebinden emin değillerdi ve bu da streptokok boğaz ağrısından Covid-19'a kadar her şey için test yapılmasına neden oldu. Çocuğun büyükanne ve büyükbabasının kamusal parktaki fıskiyelerinden su yutmasından sonra hastalandığı tahminini yürütmeleri üzerine yetkililer suyu test ederek bu patojeni buldular.
Bütün bunlar, Naegleria fowleri'nin kesinlikle kaçınmak istediğiniz bir mikrop olduğunu gösteriyor. Bu tek hücreli canlı genellikle sıcak tatlı suda ve toprakta bulunabiliyor. Mikroskobik canlı, beyin ve beyin zarını parçalayan bir beyin enfeksiyonuna sebep olabiliyor. Enfeksiyon genellikle mikrobun burun yoluyla vücuda girmesi ve beyne ulaşmasıyla başlıyor. Burada çoğalan mikrop beyin dokusunu yemeye başlıyor ve baş ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma, denge bozukluğu, nöbetler ve halüsinasyonlar gibi pek çok farklı semptom gösterebiliyor. Her ne kadar hastalık oldukça nadir olsa da, neredeyse her zaman ölümcül oluyor.
2009 ve 2018 yılları arasında ABD'de 34 enfeksiyon bildirilmiş durumda. Bu enfeksiyonların 30'u tatlı su gölleri ve nehirlerinde yüzme sebebiyle ortaya çıkmış durumda ve üç kişi de bulaşmış çeşme suyu ile burunlarını temizlemeleri ardından hastalandı. Bir kişi ise arka bahçesindeki su kaydırağında bulaşmış çeşme suyunun kullanılması ile hastalandı.
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