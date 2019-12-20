Katlanan Yeni Samsung'a İlk Yakından Bakış

Son zamanların en ilginç telefonlarından biri olan Samsung Galaxy Fold'un gelecekteki sürümlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Yeni ortaya çıkan fotoğraflar, Galaxy Fold 2'den farklı bir cihaz olan bu modeli ilk kez bu ölçüde ortaya çıkardı.
Yeni cihaz, mevcut Galaxy Fold'un aksine, açıldığında normal telefon boyutlarına ulaşıyor. Katlandığında ise cebinize çok daha kolay girecek bir hale geliyor. Cihaza yakından bakıldığında, Samsung'un orta seviye cihazlarında kullanılan tasarım ve malzemelere yer verildiği gözleniyor. Arka tarafından iki kamera bulunan telefonun bu bölümünde ikinci bir OLED ekran da var gibi görünüyor.
Ekran, telefon açık haldeyken 21:9 oranına ulaşıyor gibi görünüyor. Menteşe bölümü fotoğraflarda çok net seçilmese de, Galaxy Fold'un sonradan güçlendirilen, yabancı maddelerin içeri kaçmasına engel olan menteşeye benziyor.
Bu cihazın Galaxy Fold 2 adıyla gelmeyeceği, Fold 2 adının amiral gemisi seviyesinde bir telefona ayrılacağı düşünülüyor. Cihazın "bütçe dostu" bir serinin parçası olarak gelme ihtimali var. Galaxy S11 serisi, Şubat 2020'de tanıtılacak. Tanıtımda bu yeni bir katlanabilen telefonun gösterilmesi sürpriz olmayacak. Göreceğimiz telefon, yukarıdaki telefon olabilir ancak şimdilik bundan emin olmak zor.
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