Kavisli Oyuncu Monitörü Acer Predator X35'le Aksiyona Işınlanın!

Acer'ın yenilikçi teknolojileriyle donattığı ve oyun tutkunlarına en yüksek performansı sunmayı hedefleyen ödüllü markası Predator, kavisli monitörü X35 ile çok farklı bir oyun deneyiminin kapılarını aralıyor.