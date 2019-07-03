Keanu Reeves, Bill and Ted 3 İçin İmaj Değiştirdi
Dünyaca ünlü aktör Keanu Reeves, yeni filmi Bill and Ted 3 için, alışmakta zorlanacağımız yeni bir imaja büründü!
- Barış Terun
Keanu Reeves, dünyanın en popüler oyuncularından biri. Pek çok ödüle layık görülen Keanu Reeves, John Wick rolüyle Hollywood yıldızları arasına geri dönmeyi başardı. John Wick üçlemesinin son filmi John Wick: Chapter 3 - Parabellum, yaklaşık 50 milyon dolarlık bütçesine rağmen 305 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Şimdiyse Keanu Reeves, yeni filmi Bill and Ted 3 için artık iyice alıştığımız sakallarını kesmek zorunda kaldı. New Orleans'ta çekimlerine başlanan film, Ağustos 2020'de vizyona girecek. Aşağıda gördüğünüz sakalsız fotoğraf da, bir Keanu Reeves hayran hesabı tarafından New Orleans'ta çekildi ve Instagram'da yayınlandı.
Bill and Ted 3'te Keanu Reeves'in yanı sıra; Samara Weaving, Anthony Carrigan, Alex Winter ve William Sadler gibi birbirinden ünlü ve ödüllü oyuncular yer alıyor. Yönetmenliği ise Dean Parisot üstleniyor.
Yapımın bütçesi sadece ama sadece 70 milyon dolar seviyesinde. Kısacası serinin son filmi, en çok kar elde eden filmler listesinin tepeleri için şimdiden iyi bir aday gibi görünüyor...
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