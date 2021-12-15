Keanu Reeves, Cyberpunk 2077 ile İlgili Şaşırtıcı Bir İtirafta Bulundu

Cyberpunk 2077, geçtiğimiz yılın en bomba oyunları arasında olurken, öte yandan yaşadığı "bug" sorunlarıyla kimileri için bir o kadar da büyük hayal kırıklığı niteliğinde bir yapımdı. Özellikle oyunun konsol sürümlerinde yaşanan sorunlar o kadar ileri boyuttaydı ki, oyuncular adeta isyan etmişti. Oyunun en büyük PR malzemelerinden biri ise, kuşkusuz Keanu Reeves idi. Reeves, Cyberpunk 2077'nin kilit karakterlerinden biri olurken, daha önce oyunun yapımcı ekibi CD Projekt Red tarafından yapılan açıklamaya göre Reeves, Cyberpunk 2077'yi oynamaktan büyük keyif almıştı. Ancak bu pek de öyle değilmiş. Hatta öyle ki, Keanu Reeves, Cyberpunk 2077'yi hiç oynamamış.
Son filmi The Matrix: Resurrection için düzenlenen bir basın toplantısında konuşan ünlü yıldız, kendisine sorulan bir soru üzerine Cyberpunk 2077'nin "gösterimlerini" gördüğünü, ancak oyunu oynamak için fırsat bulamadığını söyledi. Bu açıklama, CD Projekt Red CEO'su Adam Kicinski'nin ifadesiyle çelişiyor. Zira Kicinski, daha önce Keanu'nun Cyberpunk 2077'yi oynamaktan büyük keyif aldığını açıklamıştı.
Belki de Keanu da Cyberpunk 2077'nin sorunlarının düzelmesini bekliyordur, ne dersiniz? Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz!
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