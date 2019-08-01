Keanu Reeves, Death Stranding'in Kapısından Dönmüş
Son dönemin popüler ismi Keanu Reeves'in, yine son dönemin en çok beklenen oyununda yer almanın eşiğinden döndüğünü biliyor musunuz?
- Levent Öztürk
Görünene göre Keanu Reeves yılında olabiliriz. Cyberpunk 2077'deki yıldız rolü, Netflix'in Always Be My Maybe dizisindeki eğlenceli konuk rolü ve yayım tarihi yaklaşan Bill & Ted filmi ile 2019 yılı tamamen Reeves'in ekseninde şekilleniyor. Ayrıca görünene göre, yetenekli aktör neredeyse bir başka projede daha görünme imkanı yakalamanın eşiğinden dönmüş: Hideo Kojima'dan Death Stranding.
San Diego Comic-Con'daki bir panelde Death Stranding yaratıcısı Hideo Kojima, oyundaki bir ana rol için en başta Reeves'in önerildiğini açıkladı. Ancak Kojima, Reeves yerine Hannibal'dan Mads Mikkelsen'e karar kılmış.
Yani Cliff rolünde Mads yerine Keanu'yu görme ihtimalimiz vardı ve şu anda Cliff ana rakip gibi gözüküyor.
Ancak eğer Reeves bu rolü üstlenseydi, muhtemelen Cyberpunk 2077'de kendisini görmeyecektik. Yine de, Keanu Reeves'in video oyun endüstrisine bu hızla giriş yaptığını görmenin güzel olduğu söylenebilir.
Death Stranding'in bu yıl 8 Kasım tarihinde PlayStation 4 için yayımlanması bekleniyor.
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