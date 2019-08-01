Keanu Reeves, Death Stranding'in Kapısından Dönmüş

Son dönemin popüler ismi Keanu Reeves'in, yine son dönemin en çok beklenen oyununda yer almanın eşiğinden döndüğünü biliyor musunuz?

01 Ağustos 2019 00:02

Levent Öztürk