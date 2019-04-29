Keanu Reeves Hızlı ve Öfkeli Oldu!
Matrix ve John Wick serilerinde muhteşem bir performans gösteren Keanu Reeves, dünyanın en popüler film serilerinden birine katılıyor!
- Barış Terun
Keanu Reeves, dünyanın en çok sevilen oyuncularından biri. Halkın arasına karışmayı seven, toplu taşımayı sıklıkla kullanan ve hatta kazandığı muazzam rakamların bir kısmını set çalışanları ve derneklerle paylaşan Reeves doğal olarak çok seviliyor. Reeves; Şeytan'ın Avukatı, Matrix üçlemesi, John Wick serisi, Bill ve Ted gibi kült filmlerde büyük başarılar elde etti.
Aktör, Matrix serisinden sonra serbest düşüş yaşamış ve pek çok kez, en kötü oyuncu, yönetmen ve senaristlere layık görülen Golden Raspberry Awards'da (Altın Ahududu Ödülleri) aday gösterilmişti. Ne var ki bu döngü John Wick'in ilk filmiyle birlikte kırıldı. Öyle ki Reeves, Wick'deki rolüyle Golden Raspberry'de "Redemption" yani "Kurtuluş" ödülünü kazandı.
John Wick 3, 15 Mayıs 2019'da gösterime girecek. Filmin kadrosunda; Reeves'in yanı sıra Halle Berry, Anjelica Huston, Matrix üçlemesinde Morpheus rolünü üstlenen Laurence Fishburne, Lost'tan tanıdığımız Lance Reddick, Batwoman TV serisinde baş rolü üstlenecek Ruby Rose gibi popüler isimler yer alacak.
Asıl çarpıcı iddia ise Keanu Reeves'in, ciddi başarılar elde eden Fast and Furious evrenine dahil olacağı yönünde. Öyle ki; Hızlı ve Öfkeli'nin spin-off filmi olan Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'da Keanu Reeves'in sürpriz bir rol üstleneceği ve Dwayne Johnson ve Jason Statham'a eşlik edeceği neredeyse kesin. Dedikodular doğruysa Keanu Reeves, ilerideki Hızlı ve Öfkeli filmlerinin kadrosunda da baş rol oyuncularından birisi olacak.
Reeves'in nasıl bir karakteri canlandıracağı henüz belli değil. Karşımıza iyi bir karakter veya şeytani bir suç dehası olarak çıkabilir. Sorularımızın cevabını, 1 Ağustos 2019'da gösterime girecek Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'da alacağız.
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