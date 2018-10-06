Kedi mi Daha Zeki, Köpek mi Daha Zeki?

Köpekler mi daha zeki, kediler mi? Yılların bitmek bilmeyen tartışması, yeni bir araştırma ile birlikte cevabını bulmuş olabilir!

Kedi mi Daha Zeki, Köpek mi Daha Zeki?

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