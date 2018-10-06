Kedi mi Daha Zeki, Köpek mi Daha Zeki?
Köpekler mi daha zeki, kediler mi? Yılların bitmek bilmeyen tartışması, yeni bir araştırma ile birlikte cevabını bulmuş olabilir!
Kedilerin mi yoksa köpeklerin mi daha zeki olduğuna dair tartışma yıllardır devam ediyor. Ancak yeni bir araştırma, özellikle köpek severleri oldukça sevindirecek cinsten.
Uluslararası bir bilim insanı ekibi, çeşitli tüylü canlıları inceledi ve köpeklerin, beynin önemli bir kısmında kedilerden daha fazla sinir hücresine sahip olduklarını buldu. Bilim insanları, bu nöron sayısının algılama yeteneğini belirlediğini düşünüyor ve bu da köpeklerin, kedilerden daha zeki oldukları sonucunu doğuruyor.
Vanderbuilt araştırmacısı Suzana Herculano-Houzel, beyin korteksindeki sinir hücrelerini tam olarak saymanın etkili bir yolunu bulduğunu iddia ediyor ve "küçük gri hücreler" olarak tanımladığı bu hücrelerin "düşünme, planlama ve karmaşık davranışlar" ile ilgili olduğunu söylüyor.
Uluslararası bir araştırma ekibi bu çalışmayı baz alarak çeşitli hayvanların beyin boyutlarını ve hücre sayılarını karşılaştırdı ve bu hayvanların arasında aslanlar, ayılar, çakallar ve rakunlar gibilerin yanı sıra, evlerin seviler yüzleri kedi ve köpekler de bulunmaktaydı.
Araştırma, kedilerin 250 milyon hücreye sahip olduğunu ve köpeklerin 530 milyon hücreye sahip olduğunu söylüyor. Karşılaştırma için belirtme yapmak gerekirse, insanların yaklaşık olarak 16 milyar hücresi bulunuyor.
Bir hayvanın beyninin boyutu, her zaman için daha fazla hücreye sahip olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin kedilerle yaklaşık olarak aynı boyutta beyne sahip olan rakunlar, bazı primatlar kadar hücreye sahipler. Buna karşılık boz ayılar çok daha büyük beyinlere sahip olsalar da, ancak kediler kadar nöron taşıyor.
Levent Öztürk
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