Kedinizle Aranız Ne Kadar İyi? Bu Testi Çözün, Cevabı Bulun!

İngiltere'deki Lincoln Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, kedi sahiplerinin kedileriyle olan bağlarını ve ilişkilerini nasıl algıladıklarına ilişkin bir araştırmanın parçası olarak çevrimiçi bir kedi testi geliştirdi. Araştırmacılar, makaleyi 29 Mayıs'ta Animals dergisinde yayınladılar.
Çalışmanın ortak yazarı, hayvan davranışları uzmanı Daniel Mills, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kediler insanlarla yakın duygusal ilişkiler kurar, ancak bu konuda aslında çok az şey bilinir" dedi. "Her karmaşık ilişkide olduğu gibi, kedi ve sahibi arasında bağ, belirli kişilik özellikleriyle birlikte ilgili iki kişi arasındaki dinamiğin bir ürünüdür."
Araştırmacılar, yaklaşık 4.000 kedi sahibiyle çalıştı ve kendileri ve evcil hayvanları hakkındaki ifadelere tepkilerini kaydettiler. Çalışma, "kedi-sahibi ilişkisinin beş farklı biçimini" tanımlıyor: Açık ilişki, uzaktan ilişki, gündelik ilişki, birlikte bağımlılık ve arkadaşlık.
Bir kedi sahibiyseniz, kedinizle aranızdaki ilişkinin nasıl olduğunu öğrenmek için bu adresten ulaşabileceğiniz testi yapabilirsiniz.
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