Uzun Süredir WhatsApp'a Gelmesi Beklenen Özellik Nihayet Geliyor!

WhatsApp, uzun süredir beklenen çoklu cihaz desteğine nihayet kavuşuyor. Dahası, WhatsApp'a gelecek yenilikler bu kadarla da sınırlı değil; Kaybolma Modu için de hazırlanın!