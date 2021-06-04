Uzun Süredir WhatsApp'a Gelmesi Beklenen Özellik Nihayet Geliyor!

WhatsApp, uzun süredir beklenen çoklu cihaz desteğine nihayet kavuşuyor. Dahası, WhatsApp'a gelecek yenilikler bu kadarla da sınırlı değil; Kaybolma Modu için de hazırlanın!

Beklenen WhatsApp müjdesi geldi

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