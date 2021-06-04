Uzun Süredir WhatsApp'a Gelmesi Beklenen Özellik Nihayet Geliyor!

WhatsApp'ın birden fazla cihazda kullanılmasını mümkün kılacak bir yeniliğin yolda olduğu zaten konuşuluyordu. Bu özellik, birincil cihazdan çıkış yapmanız gerekmeden diğer bir cihazda (mesela diğer bir telefonda) WhatsApp kullanmanızı mümkün hale getiriyor. Şimdi bu özellik, WhatsApp başkanı Will Cathcart tarafından ve aynı zamanda Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tarafından onaylandı.
Cathcart, WaBetaInfo'ya verdiği bir demeçte çoklu cihaz desteğinin önümüzdeki bir veya iki ay içinde genel beta sürümünde kullanıma sunulacağını doğruladı. Bu özellik, hesabınıza erişebileceğiniz en fazla dört cihazı senkronize edecek şekilde planlanmış durumda. Buna ek olarak, WhatsApp'ı birincil cihazınızda internet bağlantısı olmadan da kullanabileceksiniz.
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Zuckerberg ise, bu özelliğin WhatsApp'ın kullanıcılar arasında gönderilen tüm mesajlar için sağladığı uçtan uca şifrelemeyi etkilemeyeceğini açıkladı.
Son olarak Zuckerberg, gönderdiğiniz mesajların alıcı tarafından görüntülendikten sonra kaybolmasını sağlayacak yeni bir "bir kez görüntüle" özelliğini de paylaştı.
WhatsApp Kaybolma Modu Geliyor
WhatsApp ayrıca yakında "kaybolma modunu" (disappearing mode) da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hizmetin, belirli bir sohbetteki mesajları belirli bir süre sonra silen kaybolan mesajlar özelliği zaten var. Kaybolma moduyla ise, tüm sohbet konuşmalarında kaybolan mesajları otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz.
Bu iki özelliğin herkes için ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir bilgi yok, ancak yakında beta kullanıcılarına sunulacağını artık biliyoruz...
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