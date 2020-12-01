KEF Yeni Ürünleriyle Ezber Bozmaya Hazırlanıyor

Dünyanın en önemli 5 hoparlör üreticisinden biri olan KEF, efsane hoparlörü LS50'nin geliştirilmiş iki yeni versiyonu ile karşımızda.

KEF Yeni Ürünleriyle Ezber Bozmaya Hazırlanıyor

1961'de sadece akustik kalitede ürünler geliştirmek amacıyla kurulan İngiltere merkezli Kent Engineering & Foundry (KEF), 50 yılı aşkın süredir dünyanın her yerindeki gerçek müzik tutkunları için yüksek performanslı ürünler tasarlamaya devam ediyor. LS50 Wireless II ve LS50 Meta müzik tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkarken; MAT teknolojisi ile yenilenen 12. Jenerasyon Uni-Q sürücülerinin arkasında oluşan istenmeyen sesin %99'unu emerek, bozulmaları ortadan kaldırıyor ve daha saf, daha doğal, gerçeğe en yakın sese ulaşmanızı sağlıyor. İki hoparlörde de öne çıkan tasarım, kusursuz ses ile mükemmel uyumla bir araya geliyor.

Yepyeni bir kablosuz müzik deneyimi:LS50 Wireless II

Sesi en doğal haliyle sunan ve detayları yakalayabilen hoparlörler tasarlayan kaliteli İngiliz KEF, LS50 Wireless'ın elde ettiği başarının ardından; yenilenen LS50 Wireless II ile tecrübe ve müzik tutkusunu bir araya getiriyor. Geliştirilen teknik özellikleriyle dikkat çeken model, geliştirilmiş akustik yapısı, daha iyi bağlantı ve kullanılabilirlik ile her açıdan LS50 Wireless'ın ilerisinde.

4 farklı renk seçeneğine sahip hoparlör, aynı zamanda tüm ev eğlence ihtiyaçlarına cevap veren müzik yayın platformlarına da uyumlu. Spotify Connect ile doğrudan Spotify uygulamasından müzik dinleyebilir, KEF Connect uygulamasıyla Tidal, Amazon Music, Qobuz ve Deezer'ı, internet radyo ve podcast'lerini dinleyebilirsiniz. Çoklu oda sistemleri kullanımını destekleyen model, kaliteli müziğin keyfini dilediğiniz yerden çıkartmanızı sağlıyor. AirPlay 2, Chromecast ve daha fazlası ile kablosuz uyumu sayesinde herhangi bir kaynaktan yayınladığınız en sevdiğiniz müziğin her detayını ortaya çıkarırken; kablolu bağlantı ile CD çalar, pikap, televizyon gibi kaynaklara bağlanabiliyor.

Yüksek performanslı bir hoparlörden çok daha fazlasını sunan LS50 Wireless II'de, iki hoparlör içinde KEF tarafından geliştirilen 2 farklı yerleşik amplifikatör bulunuyor. Tizleri 100W gücünde A / B sınıfı amplifikatör beslerken; pürüzsüz, inanılmaz derecede ayrıntılı bir tiz performansı sunan hoparlör;özel 280W gücünde D sınıfı amplifikatör ile 108 desibele kadar odayı dolduran kontrollü ses için orta / bas sürücülerine güç sağlıyor. LS50 Wireless II 24bit / 96kHz çözünürlükte tamamen kablosuz olarak kullanılabiliyor veya iki hoparlör 24bit / 192kHz çözünürlüklü ses için kabloyla bağlanabiliyor.

Mükemmel netlikte sese ulaşmak isteyenlerin tercihi: KEF LS50 Meta

Her detayı akustik fayda sağlamak için özenle dizayn edilen KEF LS50 Meta ödüllü hoparlör LS50 ile birçok benzerliği paylaşsa da sahip olduğu teknolojik gelişmeler ile ses kalitesinde gerçekten çarpıcı bir gelişme sunuyor. Muhteşem tasarımın arkasında bir hoparlörden çok daha fazlasını sunan model, 4 farklı renk seçeneği ile evinizin ambiyansını değiştirerek yaşam alanınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

KEF'in kendine özgü teknolojisi Uni-Q driver yapısı LS50 Meta'da da kendini gösteriyor. Devrim niteliğindeki Metamaterial Absorption Technology (MAT) ile sürücünün arkasındaki istenmeyen sesin %99'unu emen, ortaya çıkan bozulmayı ortadan kaldıran model; daha saf ve daha doğal bir ses sağlıyor. Tüm bu kritik değişiklikler ile detaylı, açık, güçlü ve çok daha az harmonik bozulma ile mükemmel netlikte ses kalitesi ve geniş ses sahnesiyle gerçeğe en yakın ses tecrübesi yaşatıyor. Yapmanız gereken KEF LS50 Meta'yı sevdiğiniz ve kullandığınız amplifaktöre bağlamak ve mükemmel sesin tadını çıkarmak.

KEF LS50 Wireless II kablosuz hoparlör satış fiyatı: 27.849 TL

KEF LS50 Meta hoparlör satış fiyatı: 13.369 TL

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