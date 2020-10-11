Keşfet, Yansıt, İzle: Mobil Deneyimi Yeni Boyuta Taşı

Şarj ve data kablolarından kulaklıklara, ses ve görüntü kablolarından bluetooth araç kitlerine kadar farklı ürün gamındaki ürünlerini Türkiye'de binlerce noktada tüketici ile buluşturan Swiss Charger, Görüntü Yansıtma Cihazları ile mobil deneyimi farklı bir boyuta taşıyor.
Telefonunuzdaki her görüntüyü anında televizyon ekranınıza yansıtmanızı sağlayan Swiss Charger Görüntü Yansıtma Cihazları ile cep telefonu galerinizdeki fotoğrafları, videoları ve dijital yayın platformundaki film ve dizileri televizyon ekranından izleyebilirsiniz.
Öğrencilerin de işini kolaylaştırıyor
Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin de büyük destekçisi olan Swiss Charger Görüntü Yansıtma Cihazları ile online dersleri de televizyon ekranına kolayca yansıtmak mümkün.
Swiss Charger SCV-30043 Görüntü Yansıtma Cihazı Video aktarma özelliği bulunan Swiss Charger SCV-30043 Görüntü Yansıtma Cihazı, tüm mikro USB, TYpce-C ve Lightning Girişli Akıllı telefonlarla ve iOS-Android İşletim sistemleriyle uyumlu. Gecikme olmadan görüntü ve ses aktarımı sağlayan, 1080P çözünürlük desteği sunan Swiss Charger SCV-30043 Görüntü Yansıtma Cihazı ile size tek kalan eş zamanlı görüntünün keyfini çıkartmak.
Swiss Charger SCV-30042 Type-C Hdmi 4K Görüntü Yansıtma Cihazı Tak çalıştır özelliği ile pratik kullanım sunan Swiss Charger SCV-30042 Type-C Hdmi 4K Görüntü Yansıtma Cihazı, 4K Ultra HD çözünürlük desteği ile ekstra kaliteli görüntü aktarımı sağlıyor. Samsung DeX Modu desteği ile telefonu, masaüstü bilgisayar gibi kullanabilme özelliği sunan ürünü tabletlerinizle de kullanabilirsiniz. SCV-30042 Type-C Hdmi 4K Görüntü Yansıtma Cihazının uyumlu olduğu cihazlar şu şekilde: HUAWEI: P30/P30 Pro, Mate 20/20Pro/20 X, P20/P20 Pro, Mate 10 Pro, Honor V20, Honor Note 10
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