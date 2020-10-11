Keşfet, Yansıt, İzle: Mobil Deneyimi Yeni Boyuta Taşı

Priz, dekoder veya ev internetine gerek duymadan telefonunuzdaki tüm içeriği anında TV ekranına yansıtan Swiss Charger Görüntü Yansıtma Cihazları ile televizyonunuzu tıpkı telefonunuz gibi kullanabilirsiniz.