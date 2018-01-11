Kia'dan Yeni Elektrikli Konsept SUV: Niro EV
Kia, CES 2018'de tamamen-elektrikli konsept arabasını tanıttı. İşte Kia'nın Niro EV adını verdiği elektrikli kompakt SUV'u...
Kia, CES 2018'de yeni bir tamamen-elektrikli konsept arabasını tanıttı. Kia Niro EV ismindeki kompakt SUV, Kia'nın geleceğini ve oraya nasıl gideceğini gösteriyor. Aracın teknolojileri arasında çok yüksek verime sahip batarya ve şarj ünitesi, eşsiz bir insan-makine arayüzü ve yepyeni bir "motion graphic" aydınlatma sistemi bulunuyor.
Niro EV'in 238 mil menzili olduğu söyleniyor, bu da kağıt üzerinde Tesla Model X'in 295 mil menzilinden düşük.
Araba ayrıca ön görüş kameralarına, nesne tanıma ve ön hoparlörlere dayanan bir Aktif Yaya Uyarı Sistemi'ne (APWS) sahip. Otomobilin önüne bir yaya veya bisikletçinin girdiğini tespit etmesi durumunda bir uyarı gönderiliyor. Otomobilin güç aktarma organları sessiz olduğundan, APWS potansiyel olarak önemli bir güvenlik özelliği.
Niro EV, Kia'nın elektrikli geleceğinde neler olabileceğini göstermek için tasarlanmış bir otomobil. Bu nedenle aracın bu haliyle satışa çıkmasını beklemiyoruz. Muhtemelen bu teknolojiler önümüzdeki yıllarda çeşitli şekillerde Kia otomobillerde kullanılacaklar.
H. Hüseyin Öztürk
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