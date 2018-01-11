Kia'dan Yeni Elektrikli Konsept SUV: Niro EV

Kia, CES 2018'de tamamen-elektrikli konsept arabasını tanıttı. İşte Kia'nın Niro EV adını verdiği elektrikli kompakt SUV'u...

Kia'dan yeni elektrikli konsept SUV...

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