Kimsenin Nereden Geldiğini Anlamadığı Gizemli Patlama Sesi Yine Duyuldu

Geçen hafta San Diego sakinleri, pencerelerin camlarını titreten yeni bir gizemli "patlama" sesi daha duyduklarını bildirdi. Yeni diyoruz çünkü bu patlama sesi son üç hafta içinde duyulan ikinci patlama oldu. Bölgede bu süre zarfında herhangi bir deprem gerçekleşmediği de not ediliyor.
Bu patlamalar ilk defa duyulmuyor. ABD genelinde yüzlerce yıldır farklı bölgelerde tanımlanamayan patlama sesleri rapor edildi. Bazen depremlerle birlikte, bazen de kendi başlarına duyuldular. Genellikle bir "yuvarlanma" sesi olarak tanımlanıyor. Özellikle karantina dönemlerinde trafik ve kalabalık gürültüsünün olmadığı anlarda bu tür patlamaların ve garip seslerin duyulma olasılığı daha yüksek oluyor.
Bu sesler sadece ABD ile sınırlı değil. Dünya çapında Ganj deltasında ve Bengal Körfezi'nde, Shikoku, Japonya'da ve Belçika'da da duyuldular. Bilim insanları, ESTA sisteminden alınan sismik verileri kullanarak ABD'de duyulan bu seslerin kaynağını araştırıyor, ancak net bir sonuca varılmış değil.
Araştırmacı Eli Bird, "genel olarak bunun atmosferik bir fenomen olduğuna inanıyoruz" diyor ve ekliyor: "Sismik faaliyetlerle alakalı olduğunu düşünmüyoruz. Yerden ziyade atmosferde yayıldığını varsayıyoruz."
Patlama sesinin nasıl duyulduğunu aşağıdaki YouTube videosunda görebilirsiniz:
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