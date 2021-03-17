Deepfake Teknolojisini Çıplak Görüntüler İçin Kullanan Anne Tutuklandı

ABD'de Deepfake teknolojisini kızının rakiplerinden "kurtulmak" için kullanan bir anne tutuklandı. Kadın, deepfake'i gençlerin çıplak ya da uygunsuz görüntülerini oluşturmak için kullanmış.