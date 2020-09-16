Kingston, DataTraveler 2000 Şifreli USB Bellek Tanıtıldı!

Kingston Digital, Inc. , 128GB kapasiteli DataTraveler® 2000 şifreli USB flash sürücü modelini piyasaya çıkardığını duyurdu.
Üzerinde kullanıcıların sürücüyü kelime veya sayı kombinasyonuyla kilitlemesini sağlayan bir alfanümerik klavye bulunan DataTraveler 2000, kullanımı kolay PIN'lerle ekstra bir koruma katmanı sunuyor. Sürücü cihazdan çıkarılmadan önce düzgün bir şekilde kapatılmadığında otomatik kilitleme özelliği devreye giriyor. Bu özellik de cihazın güvenlik düzeyini artırıyor.
"Düşük kapasiteli sürücülerin kendilerine özgü avantajları olsa da insanların evden çalışmaya başlamasıyla birlikte büyük miktarda veri taşıma ihtiyacının doğması daha geniş kapasiteli şifreli sürücülere talep oluşmasını sağladı." diyen Kingston Şifreli USB Ürünleri Müdürü Richard Kanadjian, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kingston'ın yüksek kapasiteli şifreli sürücüleri arasına katılan 128GB kapasiteli DT2000, askeri alanda kullanılabilecek kadar üst düzey güvenlik seçenekleri sunuyor."
FIPS 140-2 Level 3 sertifikasına sahip olan DataTraveler 2000, donanım tabanlı 256-bit AES şifreleme kullanıyor. BT güvenliği profesyonelleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler düşünülerek tasarlanan DT2000, elektronik veri güvenliği gereksinimi duyanlara mükemmel bir çözüm sunuyor. Şifreleme tamamen sürücü üzerinde yapılıyor ve PIN hakkında sistemde hiç iz bırakılmıyor. İşletim sisteminden bağımsız çalışan sürücü birden fazla cihaz ve işletim sisteminin olduğu ortamlarda kolayca kullanılabiliyor.
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