LG'nin, Sıra Dışı Bir Tasarıma Sahip Telefonu Wing Resmi Olarak Tanıtıldı

LG, yeni LG Wing ile şekil değiştiren telefonlar arasına sıra dışı bir telefon ekledi! İşte Wing'in özellikleri...

Sıra dışı telefon LG Wing tanıtıldı

Telefonlara yeniden odaklanan LG, bu sene yeni amiral gemisi Velvet'i tanıtmıştı. Şimdi ise bir süredir konuşulan T şekilli telefon LG Wing, çevrimiçi bir sunum ile tüm dünyaya tanıtıldı.

Cihazı normal bir telefon gibi kullandığınız şekli LG "Basic mode" yani temel mod olarak adlandırıyor. Telefonun 6,8 inç 20,5:9 en boy oranına sahip P-OLED ekranı, 2460x1080 piksel çözünürlük sunuyor. LG Wing'in asıl özelliği ise bu ana ekranı 90 derece döndürerek alt taraftaki 3,9 inç G-OLED ekranı ortaya çıkarabilmeniz. Bu ikinci ekran, 1,15:1 ile kareye daha yakın bir en boy oranına sahip ve 1240x1080 çözünürlük sunuyor.

Ekranları aynı anda aynı uygulama için veya farklı uygulamalar için kullanabiliyorsunuz. LG Wing, 64MP ana kamera, 13MP ultra-geniş kamera ve 12MP ultra-geniş büyük pikselli kamerayla geliyor. Bir "dengeleme halkası" sistemi kullanan kamera, titreşimi ortadan kaldırmakla kalmıyor, çerçevenin farklı alanlarına odaklanmaya izin veriyor. Küçük ekranı kullanarak resmin farklı alanlarına odaklanabiliyor, bu sırada üst ekranı bir vizör olarak kullanabiliyorsunuz. Ön tarafta ise motorlu açılır 32MP kamera bulunuyor.

Snapdragon 765G 5G ile gelen telefon, 8GB RAM ve 256GB'a kadar dahili depolama sunuyor. LG Wing'in Pil kapasitesi ise 4.000mAh.

10,1mm kalınlığıyla LG Wing, Microsoft'un Surface Duo'sundan bile kalın. 260 gramlık ağırlığı ise yine Surface Duo'nun biraz ötesinde. LG, ağırlığı azaltmak için çok çalıştığını, ilk prototiplerin 314 gram olduğunu söylüyor.

LG Wing ilk olarak Güney Kore'de satışa sunulacak ve sonrasında Güney Amerika ve Avrupa pazarlarına ulaşacak.

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