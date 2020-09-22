Kıyıya Vuran Beyaz Köpek Balıklarının 'Katili' Otopsi ile Ortaya Çıktı

Güney Afrika kıyılarına vuran beyaz köpek balıklarına otopsi yapıldı... Önce beyaz köpek balıklarının kaçak avlanma ya da benzeri nedenle öldüğü düşünüldü. Ancak araştırmalar derinleştikçe de 'katil' bulundu: Orka'lar.

Köpek Balıklarının 'Katili' Otopsiyle Belli Oldu

Cape Town'dan yaklaşık iki saat uzaklıktaki Gansbaai kıyılarında kıyıya vuran 6 köpekbalığının otopsilerini inceleyen bilim adamları, bu hayvanların organlarının balinalar tarafından nasıl "hassas ve rafine" bir şekilde fiziksel olarak söküldüğünü gördü.

ÇOĞU YENİLMİŞ

Kıyıya vuran büyük beyaz köpek balıklarının karaciğer, kalp ve testislerinin çoğunun tamamen yenildiği ortaya çıktı. Bunun nedeninin ise katil balinalar olarak adlandırılan 'Orka'lar olduğu belirlendi. Çünkü uzmanlar uzun araştırmalar sonucunda bu yaraların herhangi bir gemi çarpması ya da insan tarafından oluşturulamayacağını tespit etti. Bilim adamları katil balinaların bu davranışlarının normal olmadığını düşünüyor.

'Karaciğer çok besleyici'

YouTube kanalı Shark Talk'a konuşan deniz biyoloğu   Deniz biyoloğu Alison Towner, Orka olarak da bilinen balinaların, büyük beyaz köpek balıklarına ait yaklaşık 87 kiloluk karaciğeri parçalayabilmek için köpek balıklarının büyük kısmını boğazın hemen altından parçaladığını söyledi. Katil balinaların 2017'den bu yana Güney Afrika kıyılarında köpek balıklarına saldırdığına dair raporlar var. Ancak bu zamana kadar hangi organlarına saldırıp yedikleri ile ilgili bir araştırma yapılmamıştı. Araştırmacılar, karaya vuran 6 ölü büyük beyaz köpek balıklarının hepsinin karaciğerlerinin çıkartılmış olduğunu gördü. Bu saldırılar ise bölgede görülen iki katil balinayla ilişkilendirildi. Bilim insanları, çok besleyici bir organ olarak bilinen karaciğerin, katil balinaların beslenmesinde önemli rol olduğunu düşünüyor

Bölgede tespit edilmişler

Uzmanlar, karaya vuran ilk köpekbalıklarını incelediklerinde, hala karaciğerinin var olduğunu ancak dev dişlerle parçalanmış olduklarını gördüler. Araştırma ekibinden deniz canlıları bilimcisi Alison Towner, "Bu bölgede iki katil balinanın görülmesinin ertesi günüydü ve bu da bize orkaları işaret etti" dedi.

Köpek balıklarının karaya vurulmasının ardından ülkede kaçak avcılar ile ilgili araştırma başlatılmıştı. Ancak köpekbalığı uzmanı Malcolm Smale, katil balinaların davranışlarını araştırdı ve daha sonra Smale'in raporu, Yeni Zelanda'daki bir orka uzmanı tarafından da doğrulandı.

Yavrularına da öğretmişler

Towner, büyük beyaz köpek balıklarının otopsilerinin saatler sürdüğünü ve ekibin hayvanların her bir yerinden titizlikle ölçüm aldığını söyledi. "Ancak hayvanın 60 kiloluk karaciğeri dişlerle sökülmüş halde orada yatarken, durum çok açık. Bunu katil balinadan başka biri yapamaz" dedi.

Towner, "Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar katil orkalar bu kadar hassas ve rafine avlanma stratejilerini öğrendiler. Bunu açıkça görüyoruz. Bunu aynı zamanda yavrularına da öğrettiler" dedi.

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