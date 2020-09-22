Kıyıya Vuran Beyaz Köpek Balıklarının 'Katili' Otopsi ile Ortaya Çıktı

Güney Afrika kıyılarına vuran beyaz köpek balıklarına otopsi yapıldı... Önce beyaz köpek balıklarının kaçak avlanma ya da benzeri nedenle öldüğü düşünüldü. Ancak araştırmalar derinleştikçe de 'katil' bulundu: Orka'lar.