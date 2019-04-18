Klasik Teknoloji Sembolleri ve Hikayeleri!

Bugün pek çok PC veya elektronik cihaz üzerinde görmeye alıştığımız bu klasik semboller nasıl doğdu; ne anlama geliyorlar?

Klasik Teknoloji Sembolleri ve Hikayeleri!

Bugün kullandığımız tüm elektronik cihazların üzerinde birkaç sembol görmemiz mümkün. Örneğin "güç" butonunu... Bu sembolü gören kullanıcı, bu sembolün bilgisayarın "açılması" veya tam tersi "kapatılması" anlamına geldiğini iyi bilir.

Ancak Güç simgesi tam olarak nasıl ortaya çıkmıştır? e-postalarda kullandığımız "@" sembolü ilk kez ne zaman kullanılmaya başlandı? Bu makalemizde sembollerin kısa hikayelerini sizlerle paylaşacağız.

Hepsi galeri sayfalarımızda sizleri bekliyor...

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