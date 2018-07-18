Kodak'ın "Sahte" Bitcoin Madencisi Geri Çekildi
CES 2018'de ilgi çeken, Kodak'ın adını taşıyan bitcoin madenciliği cihazı, tartışmaların ardından raflardan kaldırıldı!
Kodak markalı bir bitcoin madenciliği cihazı, aylar süren tartışmaların ardından raflardan kaldırıldı. Kodak KashMiner'ı üreten firma, gerekli izinleri alamadığını ve kapandığını doğruladı.
Senenin başlarında CES 2018'de gösterilen KashMiner, yankı uyandırmış ancak cihazın üreticisi hakkındaki soru işaretleri, "sahtekarlık" şüpheleri uyandırmıştı. Kodak ise yeni yaptığı bir açıklamada cihazın lisansının ilk baştan bu yana alınmadığını ve böyle bir cihaz kullanmadığını söyledi. Kodak'tan bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada şöyle söyledi:
"Lisansımızın sahibi Spotlite'ın cihazlarını CES'de gördünüz ancak KashMiner, Kodak marka lisansını taşıyan bir ürün değil. Bu cihazlar, merkez binamızda kullanılmıyordu."
Spotlite USA, KashMiner'ı kiralamak isteyenlerden 3.400 dolar talep etmeyi ve çıkarılan bitcoinlerin bir kısmını kendine ayırmayı planlıyordu. Firmanın iddiasına göre bu, üyeliği satın alan kişiye iki senelik bitcoin madenciliği süresince ayda 375 dolarlık bir gelir sağlayacaktı.
Spotlite CEO'su Halston Mikail, firmasının madencilik için ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu'ndan (SEC) gerekli izinleri almayı başaramadığını söyledi. Tüketicilere kapasite kiralamaktan vazgeçen firma, şimdi madencilik işini İzlanda'da, kendi özel amaçları için yürütmeyi planlıyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın