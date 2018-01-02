Kodi Medya Oynayıcısı, Artık Xbox One'da!
Kodi medya oynatıcısı, artık Xbox One için Micsoroft Store'dan indirilebiliyor!
Çok popüler medya oynatıcısı Kodi, artık Xbox One için indirilebiliyor. Bu Xbox One kullanıcıları için çok iyi bir haber, çünkü Kodi yazılımı çok esnek ve çeşitli. Bunun en önemli sebeplerinden biri geniş bir üçüncü parti eklenti seçeneğinin olması, bunlarla bir DVR'ya dönüştürülebiliyor, çeşitli kaynaklardan akış yapabiliyor ve canlı TV yayını yapabiliyor.
Kodi'nin kendi web sitesinde yayınlanan haberin en güzel kısmı ise Kodi'nin Xbox One'ınıza direkt olarak Microsoft Store'dan indirilebiliyor olması, bu da her şeyi çok kolay hale getiriyor.
Yalnız, Kodi takımının sitesinde de söylediği gibi, bu bir UWP (Universal Windows Platform) uygulaması olduğu için, ağ desteği gibi bazı özellikler sınırlandırılmış. UWP uygulamaları Microsoft tarafından sıkıca kontrol ediliyor. Xbox One'ın Blu-ray sürücüsüne erişim de desteklenmiyor.
Bunun yanında Xbox One için Kodi uygulaması ilk aşamalarında olduğu için bazı hatalarla da karşılaşmanız mümkün.
Kodi'nin Xbox One'a gelmesi oldukça sembolik bir durum, çünkü Kodi projesi orijinal Xbox konsolunda ilk olarak Xbox Media Player olarak başlamıştı. Bu yazılım daha sonra Xbox Media Center, daha sonra da XBMC oldu.
XBMC, Xbox'un dışına taşacak kadar büyüdü ve çok zaman geçmeden Linux, Windows, OSX, Android ve diğer pek çok cihaz için çıkarıldı, ve 2014'te adı Kodi olarak değiştirildi.
Kodi ile Xbox One'ın bir medya oynatıcısı olma yönü daha da gelişecek gibi görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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