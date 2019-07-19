Konsoldan PC'ye Geçerken Bilmeniz Gerekenler
Konsoldan bilgisayara taşınmayı düşünenlerin bilmesi gereken 5 anahtar detayı sıraladık!
Sıkı bir konsol oyuncusuysanız ve PC oyunlarına daha önce ciddi bir giriş yapmadıysanız, PC'ye geçince neler olacağını merak ediyor olmalısınız. PC'ye geçtiğinizde seçenekleriniz, konsola göre çeşitlilik kazanıyor. Bu yazımızda konsoldan PC'ye geçenlerin bilmek isteyeceği en önemli farkları sıraladık. Bu farkları bildiğinizde, PC oyun dünyasına daha hazır bir biçimde girebileceksiniz.
1. Daha Fazla Kontrol Seçeneği
Konsoldan PC oyunlarına geçtiğinizde hissedeceğiniz en büyük farklardan biri, oyunları kontrol şekliniz. PC'de oyunları standart olarak klavye ve fareyle oynarsınız ancak listemizde de göreceğiniz üzere bol sayıda seçeneğiniz var.
Farenin özellikle birinci şahıs nişancı oyunlarında oyun kollarına göre avantaj sağladığını belirtmek gerekiyor. Klavyenin çok daha fazla tuşu olduğundan, farklı tuşlara farklı işlevler atayabiliyorsunuz.
2. Kendi PC Bileşenlerinizi Seçebilmek
Konsol satın alırken güçlü bir PS4 veya Xbox One X dışında pek seçeneğiniz yok. PC'ye geçtiğinizde ise her şey değişiyor. Önceden hazırlanmış oyun PC'lerini satın alabileceğiniz gibi daha eğlenceli yolu izleyebilir ve kendi oyun PC'nizi oluşturabilirsiniz.
3. Daha İyi Grafikler
PC'lerin sahip olduğu güçlü donanımlar, konsola kıyasla daha iyi grafikler elde etmenizi sağlıyor. Çoğu oyunda grafik ayarlarını değiştirip, dokuların ve efektlerin nasıl görüneceğini seçebiliyorsunuz. Tabi ki bu seçeneklerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Birçok oyun PC'nizin gücüne göre kendisini yapılandırabiliyor.
Ancak ayarları PC'nizin kaldırabileceğinden fazla açarsanız, oyundaki performans düşebilir.
4. Oyun Dağıtımı ve Fiyatlandırma
Konsolda oyunları gerçek mağazalardan veya PlayStation Store gibi dijital mağazalardan satın alabiliyorsunuz. Tahmin edeceğiniz gibi PC'lerde çok daha fazla seçenek bulunuyor. Buna karşın PC oyunları, şu sıralar çoğunlukla dijital olarak satılıyor ve fiziksel olarak satılmıyor.
PC oyunları için ilk durak, Valve'ın Steam platformu. Steam'in masaüstü yazılımı binlerce oyun, kitaplık yönetme özellikleri, sosyal işlevler, otomatik güncellemeler, save dosyalarını bulutta saklama gibi işlevler sunuyor. Steam, PC oyunlarına başlamak için en iyi yer ancak klasik PC oyunları bulacağınız GOG'a da göz atmanızı öneriyoruz. Bunun yanında Battlefield, FIFA gibi oyunlar için EA'nın Origin istemcisine, Overwatch ve Diablo için Battle.net'e ihtiyacınız olacak.
Son olarak indirimler için Humble Bundle'ı takip edebilirsiniz.
PC'nizde farklı oyunlar için farklı istemciler yüklemeniz gerekebilir, ancak bunları yönetmek çok zor sayılmaz. Eğer sabırlıysanız, çoğu oyunun zaman zaman indirime girdiğini ve çoğunu piyasa fiyatının altında satın alabileceğinizi unutmayın.
Son olarak PC'de çevrimiçi oynamak için para ödemeniz gerekmiyor. Tabi bir üyelik ücretiyle gelen World of Warcraft gibi bazı istisnalar var.
5. Geriye Uyumluluk
Tüm konsollar, önceki nesil konsollar için uyumluluk sunmuyor. PC'deki durum çok daha iyi. Steam ve diğer hizmetlerde eski konsollar için yayınlanmış ancak PC sürümü hala çalışan birçok oyun bulabiliyorsunuz.
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