Konum Hizmetlerini Kapatmak İşe Yaramıyor!
Android'li telefonunuzda konum hizmetlerini kapatınca konumunuzun sizde kaldığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz!
Bazı akıllı telefonu kullanıcıları, muhtemelen haklı olarak gizliliğine daha çok önem veriyor ve konum hizmetlerini kapalı tutuyor. Ancak Android'li telefonunuzun, bu işlev kapalıyken bile konumunuzu Google'a gönderdiği anlaşıldı.
Quartz'ın incelemelerine göre konumunuzun Google'a ulaşması için telefonunuzda bir SIM kartın bulunmasına, herhangi bir uygulamanın yüklü olmasına bile gerek yok. Konumunuz, en yakındaki baz istasyonları yoluyla bulunuyor. Bu şekilde bulunan konum çok yüksek bir isabet sunmasa da, 400 metreye kadar isabet sunabiliyor. Mobil veri bağlantısı yoksa konumunuz, Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda Google'a gönderiliyor.
Google ise bu veriyi 2017'nin başından beri topladığını kabul ederken, artık veri toplamadığını söyledi. Firma, eşitleme sistemine Cell ID'yi dahil etmediğini ve veriyi hemen attığını sözlerine ekledi.
Firmadan bir sözcü, konum hizmetlerinin push uyarılarını ve mesajları kontrol eden sistemden "tamamen ayrı" olduğunu vurguladı. Sistemin dışında kalmanız, bu yüzden mümkün değil - verileri göndermeyi engellemenin tek yolu, mobil bağlantınızın ve Wi-Fi'nin hiç olmaması.
Google'ın ana şirketi Alphabet'in gelirlerinin büyük bir kısmı reklamlardan geliyor. Bu yüzden firma için isabetli reklamlar göstermek çok önemli. Neyse ki Google, bu yolla topladığı verileri kişiselleştirilmiş reklam için kullanmadığını söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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