Köpekler Bu Köprüden Neden Atlıyor?

İskoçya'da bulunan bir köprünün üzerinden köpeklerin düzenli olarak düşüp sakatlanması veya ölmesi olayları, 1950'lerden bu yana mantıklı bir açıklama arıyor.
1895'te yapılan Overtoun Köprüsü, yaşanan köpek ölümleri üzerine zaman içerisinde Köpek İntihar Köprüsü (Dog Suicide Bridge) takma adıyla anılmaya başlandı. Köpeklerin köprüden neden atladığına dair bazı doğa üstü teoriler, sürpriz olmayan bir biçimde ortaya atıldı. Bölgede yaşayanların köprüde dolaşan ve büyük bir üzüntü içinde olan bir insan hayalet gördükleri iddia ediliyor. Bunun köpekleri neden kaçırdığı ise bilinmiyor.
Daha mantıklı bir açıklama ise Overtoun Evi'nin şu anki sakini Bob Hill'den geldi. Hill, New York Times'a yaptığı açıklamada vadide dolaşan hayvanların kokusunun köpeklerin istemeden atlamasına yol açtığı söylendi. Hill'e göre vizon, çam sansarı gibi hayvanların kokuları köpeğin burnuna geldiğinde aşağı atlayabiliyorlar.
Ancak köpeklerin kötü kokan bir hayvanı kovalamak için 15 metre yükseklikten atlamayacak kadar aptal olmadıkları da biliniyor. Üstelik vizonlar İskoçya'daki başka nehirlerin de yakınlarında yaşıyorlar ve aynı olay, diğer köprülerde yaşanmıyor.
Hayvan davranışçısı David Sands, bunun nedeninin köprünün tasarımıyla ilgili olabileceğini söylüyor. Korkuluklar, köpeklerin boyutunu aştığından hayvanlar, diğer tarafta ayak basacak bir yer olmadığını görmüyorlar. Gelen kokunun gücüyle birleştiğinde bu, köpeklerin sağlam bir yere basacaklarını düşünerek ölümcül bir atlayış yapmalarına yol açıyor.
Sebebi ne olursa olsun Overtoun köprüsüne yolunuz düşerse, köpeğinizi sıkı tutmanızda fayda var.
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