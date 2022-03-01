Köpeklerin de Yas Tuttuğunu Biliyor muydunuz?

Bir evcil hayvanın ölümü, sahipleri için kuşkusuz yürek parçalayıcı bir his. Yeni yapılan araştırmalara göre ise bu yalnızca sahipleri için değil, aynı zamanda evdeki diğer hayvanlar için de oldukça zor bir süreç. Scientific Reports dergisinde yayınlanan makalede, aynı evde yaşayan 2 köpekten biri öldüğünde diğerinin sergilediği davranışlar değişirken, bu duygusal değişikliklerin yas olarak yorumlanabileceği gösteriliyor.
Makalede filler, maymunlar ve kuşlar da dahil olmak üzere pek çok hayvan türünde kederin bu tür ölüm sonrasında ortaya çıktığı belirtilirken, nadir de olsa benzer davranışların vahşi köpeklerde de meydana geldiği söyleniyor. Balinalar ve bazı primatların ise, "ölüm ritüelleri" düzenlediği ve bu ritüellerde ölü akrabalarının cesetlerini hareket ettirdiği bile gözlenmiş.
Scientific Reports'ta yayınlanan araştırmayı düzenleyen ekip, evcil köpeklerin yas tutma yeteneğine sahip olup olmadığını belirlemek için 426 evcil köpek sahibi üzerinde bir anket düzenlemiş. Her birinde bir çift evcil köpek bulunan, ancak birini kaybeden bu kişilerin yüzde 86'sı hayatta kalan köpeğin davranışlarında olumsuz değişiklikler olduğunu bildirirken, yüzde 57'si ise hayatta kalan köpeğinin artık daha az oyuncu olduğunu dile getirmiş. Sahiplerin yaklaşık 3'te 1'i, bu değişikliklerin 2 ila 6 ay kadar sürdüğünü söylerken, 4'te 1'i ise, bu etkilerin 6 aydan daha uzun sürdüğünü iddia ediyor.
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