Dünya Mobil Kongresi (MWC), Rusya'nın Etkinliğe Alınmayacağını Duyurdu!

Dünya Mobil Kongresi MWC 2022, kapılarını Rusya bölümü olmadan açacağını açıkladı. Rusya'nın etkinlikten çıkartılması, Ukrayna işgali sonrasında alınan yaptırım kararlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor...

Rusya'ya bir darbe de MWC 2022'den geldi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Evinizin havasını tazeleyin!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Rusya'nın Askeri Araçlarında Gördüğümüz Z Sembolü Ne Anlama Geliyor?
Rusya, Uygulanan Yaptırımlar Sonrasında Batıyı Uzay'la Tehdit Etti!
Elon Musk, Starlink İnternet Hizmetinin Ukrayna İçin Aktif Olduğunu Duyurdu
Omicron Varyantı E-posta Yoluyla Dijital Dünyada da Yayılıyor
Türkiye'nin 85 Yıllık Köklü Çikolata Markası Sagra, Metaverse'de

 

 