Dünya Mobil Kongresi (MWC), Rusya'nın Etkinliğe Alınmayacağını Duyurdu!

Barcelona'da gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi'nin organizasyon kurulu, Rusya - Ukrayna çatışmasına rağmen etkinliğin düzenleneceğini açıkladı. Ama bu yıl fuarda Rusya bölümünün olmayacağını ve uluslararası kısıtlamalar nedeniyle bazı firmaların ve onların yöneticilerinin fuara alınmayacağını duyurdu.
GSMA, ABD, İngiltere, AB ve diğerlerinin Rusya'ya Ukrayna'yı işgali nedeniyle uyguladığı yaptırımlara bağlı kalacağını söylüyor. Ancak bu yaptırımların fuarın genelini etkilemeyeceği açıkça görülüyor.
Pandeminin başlangıcından bu yana fuar ilk defa fiziksel katılımla kapılarını açacak...
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