Koronavirüs Hacker'ları da Değiştirdi: PC Artık İlk Hedef Değil!

Uzaktan çalışmaya geçişle birlikte bazı olumsuzluklar da yaşanmıyor değil. Bunun en güzel örneği ise, mobil cihazların artık saldırıya uğrayan yeni hedefler haline gelmiş olmaları.

  • Ercan Uğurlu
Mobil Cihazlar Yeni Saldırı Hedefi Halini Aldı

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