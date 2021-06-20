Koronavirüs Hacker'ları da Değiştirdi: PC Artık İlk Hedef Değil!

Çok sayıda bilişim teknoloji uzmanı, son dönemde siber saldırıların her zamankinden daha fazla sayıda olduğu konusuna değiniyor. Menlo Security tarafından görevlendirilen 600'den fazla BT çalışanı ile yapılan anket sonucunda çarpıcı bir tablo ortaya çıkmış. Menlo'nun yaptığı çalışmada, işletmelerin uzaktan çalışmaya yönelmesiyle beraber güvenlik zafiyetlerinin de artmış olduğuna değiniliyor. Zira artık uzaktan bağlı bilgisayar ve mobil cihazların sayısı azımsanmayacak kadar yüksek.
Çalışmanın can alıcı noktası ise, ankete katılan işletmelerin yüzde 88'inin hala kendi güvenlik yöntemlerinden emin olması. Ancak Phishing ve Smishig adı verilen saldırı yöntemlerine karşı yüzde 100 koruma sağlayamayan eski çözümlere aşırı güven duymanın yanlış olduğu konusunun altı çiziliyor.
Özellikle mobil cihazların bu süreçte yeni saldırı hedefleri olduğuna işaret eden Menlo, hacker'ların PC'ler yerine bu cihazlara daha fazla saldırmaya başladığını söylüyor. Ayrıca kullanıcıların bu konu hakkında yeteri kadar bilgilendirilmediğini düşünüyor. Güvenlik şirketi, kullanıcıları kötü amaçlı e-postalara ve URL adreslerine eskisinden daha fazla dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın