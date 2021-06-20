Koronavirüs Hacker'ları da Değiştirdi: PC Artık İlk Hedef Değil!

Uzaktan çalışmaya geçişle birlikte bazı olumsuzluklar da yaşanmıyor değil. Bunun en güzel örneği ise, mobil cihazların artık saldırıya uğrayan yeni hedefler haline gelmiş olmaları.