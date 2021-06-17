Laptop Satın Alırken Yapmamanız Gereken 8 Korkunç Hata!

Yeni bir laptop mu satın alacaksınız? Eğer öyleyse, bu 8 korkunç hatayı yapmamaya dikkat etmenizde yarar var. Aksi halde canınız fazlasıyla sıkılabilir...

Laptop Satın Alırken Yapmamanız Gereken 8 Hata

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