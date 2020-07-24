Koronavirüs Neden Yarasaları Öldürmüyor?

Dünya'yı kasıp kavuran Koronavirüs'ün yarasalardan yayıldığı iddiası her geçen gün biraz daha güç kazanıyor. Peki ama eğer durum böyleyse, yarasalar neden Koronavirüs nedeniyle ölmüyor?