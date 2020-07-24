Koronavirüs Neden Yarasaları Öldürmüyor?

Koronavirüs pandemisi dünyayı esir aldı. COVID-19'un yarasalardan bulaşmış olabileceği iddiası uzun süredir konuşuluyor. Peki, binlerce insanın ölümüne yol açan virüs neden yarasaları etkilemiyor. Araştırmacılar şimdi bu soruya yanıt arıyor.
Araştırmacılar, Koronavirüs nedeniyle kendilerinde en ufak bir rahatsızlık belirtisi oluşmayan yarasalarla ilgili önemli bulgular elde etti. Bilim insanları altı yarasa türünün genetik kodlarını çıkarttı. Buna göre, yarasalar onları ölümcül virüslerden korumaya karşı genetik kodlara sahip. Bu da onların bağışıklık sistemini istisnai bir şekilde koruyor.
Virüslere karşı çare olacak
Uzmanlar bu bulgunun belki de insan sağlığında başta COVID-19 olmak üzere diğer virüslere karşı çare olabileceğini düşünüyor.
'Bat1K' isimli araştırmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dublin Üniversitesi Profesörü Emma Teeling, yarasaların bu müthiş gen diziliminin onların eşsiz bir bağışıklık sistemine sahip olmalarına yol açtığını söyledi. Teeling, "Biz yarasaların bağışıklık sistemlerinin onları bu virüsleri taşımalarına rağmen nasıl hasta etmediğini bularak, insan sağlığına da büyük bir hizmet vermiş olacağız. Böylece hastalıklara çare bulabileceğiz. Biz bu tür öldürücü virüslere karşı ilaçlar geliştirmeliyiz" dedi.
1.421 yarasa türü incelenecek
Profesör Teeling, bunun için toplam 1.421 yarasa türü üzerine araştırma yapmaları gerektiğini söyledi. Bilim insanı, "Yarasalardaki bu virüsler zaten evrim geçirdi. Araştırma yapmak için tekerleği yeniden icat etmemiz gerekmiyor. Bilim giderek ilerliyor ve yarasaların bu virüslerden nasıl etkilenmeyip, bağışıklık sistemlerinin bunlara karşı nasıl bir kalkan oluşturduğunu incelememiz an meselesi" dedi.
Nature Dergisi'nde yayınlanan araştırmayla ilgili konuşan Almanya'daki Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetiği Enstitüsü'nden Dr. Michael Hiller ise, "Yarasaların genetik kodlamalarında ve bağışıklık sistemlerindeki bu değişiklik, Korona virüslere karşı toleranslarını anlatabilir" diyor.
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