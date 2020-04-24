Koronavirüs Salgınının İkinci Dalgası Çok Daha Yıkıcı Olabilir

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasının, eğer gerçek olursa, ilkinden çok daha yıkıcı olabileceği iddia edildi.

24 Nisan 2020 00:03

Levent Öztürk