Koronavirüs Salgınının İkinci Dalgası Çok Daha Yıkıcı Olabilir

Dünya'nın pek çok kısmı, yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgınlarının zirve noktasında gibi gözükürken, ABD'deki sağlık yetkilileri kış mevsiminde ikinci bir dalganın daha gerçek olabileceğini ve bunun ilkinden daha yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yöneticisi Robert Redfield'in Washington Post'a söylediğine göre ABD, yılın sonlarına doğru ikinci bir COVID-19 dalgası ile daha karşılaşabilir ve bu, nezle mevsiminin başlangıcına denk geleceği için daha da yıkıcı olma potansiyeline sahip.
Genellikle her yıl güz ve kış mevsimlerinde yıllık grip sezonu yüzünden sağlık sistemlerinde devasa bir zorlanma yaşanıyor. 2018 - 2019 grip sezonunda ABD'de 490.600 kişi hastaneye yatırıldı ve 34.200 kişi grip yüzünden hayatını kaybetti. Şu anda COVID-19 salgınında da gördüğümüz üzere bu salgın da Dünya'nın en hazırlıklı yerlerinde bile hastanelerde ciddi bir yük yaratıyor.
Neyse ki Koronavirüs enfeksiyonlarının başladığı sırada ülkelerin pek çoğunda grip sezonunun en kötü dönemi geçmişti. Ancak durum böyle olmasaydı, çok daha büyük bir problem ile karşılaşılması mümkün olabilirdi.
Her ne kadar bir sonraki enfeksiyon patlamasının ne kadar şiddetli olacağını veya ne zaman gerçekleşeceğini söylemenin bir yolu olmasa da, bilim insanları bir süredir "ikinci dalga" fikri konusunda endişeli.
1918 İspanyol gribi salgını, ikinci dalgadan endişelenmek için yeterli sebepleri sunuyor. Grip salgını toplamda 50 milyonun üzerinde kişinin hayatına mal oldu ve bazı tahminler 100 milyona kadar çıkıyor. İlk dalga tipik bir grip salgınına benziyordu ancak yazın sonuna doğru ikinci dalga geldiği sırada ölüm oranı zirveye ulaşmıştı.
Tabii ki COVID-19 salgını ile diğer hastalık salgınlarının karşılaştırmalarına şüphe ile yaklaşmakta fayda var ancak tarihten alınabilecek dersleri inkar etmek de doğru olmaz.
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