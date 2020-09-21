Koronavirüs Sayesinde Servetine Servet Katan 5 Milyarder

Koronavirüs herkes için olumsuz sonuçlar doğurmadı. Teknoloji milyarderleri, Koronavirüs salgını sürecinde büyük karlar elde etmeye devam ediyor. İşte en çok kazanan 5 tanesi.