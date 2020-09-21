Koronavirüs Sayesinde Servetine Servet Katan 5 Milyarder

Koronavirüs herkes için olumsuz sonuçlar doğurmadı. Teknoloji milyarderleri, Koronavirüs salgını sürecinde büyük karlar elde etmeye devam ediyor. İşte en çok kazanan 5 tanesi.

Pandemi sürecinde kar eden 5 milyarder

Bütün dünya koronavirüs felaketinin pençesinde inlerken ve yaralarını sarmaya çalışırken, salgının getirdiği yeni normal, teknoloji devlerinin işine yaramış gibi görünüyor. Tahmin edilebileceği üzere, online alışverişte yaşanan patlama en çok global alışveriş merkezlerinin işine yaradı.

Dünya'nın en zengin adamı, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un, kişisel servetini 43 milyar dolar artarak 156 milyar dolara yükseldi. ABD'li akademisyen-aktivist bir düşünce kuruluşu olan Politika Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan rakamlara göre 18 Mart ve 17 Haziran 2020 arasında Bezos servetini 8 milyar dolar artırdı. Bir karşılaştırma yapma açısından bu, ABD'deki her erkek, kadın ve çocuğa 100 dolar verse bile geçtiğimiz yıldan daha zengin olacak anlamına geliyor.

Bezos bu inanılmaz kârlar treninde yalnız değil. Dünya'nın en zengin beş adamı, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, ve Larry Ellison'un serveti, salgın sürecinde toplamda 101,7 milyar dolar arttı. En zenginleri Bezos olabilir, ancak oran açısından en yüksek büyüme, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'de görünüyor. Serveti Mart – Haziran arasında 54,7 milyar dolardan 86,8 milyar dolara çıktı, yani yüzde 59 arttı. Facebook'un gelirinin hemen hemen tamamı, reklamdan elde ediliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
24 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon ve akıllık bileklik sürprizi
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
Günün En çok Okunanları
Koronavirüs'ün Laboratuvarda Üretildiğini Söyleyen Belge Olay Oldu
İnsanlar Neden Uyumak Zorunda? Uykuya Neden İhtiyacımız Var?
Koronavirüs Sayesinde Servetine Servet Katan 5 Milyarder
Yüzünüze denizanası yapışmış gibi görünen ilginç şeffaf yüz maskesi
iOS 14'te Şimdi de YouTube Sorunu Çıktı

 

 