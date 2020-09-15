Amazon, 100 bin kişiyi işe alacak! İşte alım yapılacak olan alanlar

Koronavirüsün de etkisiyle online alışverişe ilgi eskiye oranla daha çok arttı. ABD merkezli online alışveriş platformu Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak. 100 bin kişi yarı ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek...