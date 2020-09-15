Amazon, 100 bin kişiyi işe alacak! İşte alım yapılacak olan alanlar

Online alışveriş platformlarından olan Amazon, bir kez daha işgücünü büyük ölçüde genişletiyor. Pazartesi günü, devam eden salgın sırasında online alışverişteki artışı desteklemek için 100.000 yeni çalışanı işe alacağını duyurdu.
YARI VE TAM ZAMANLI İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Kanada'da işe alınacakların paketleme, kargo ve sipariş takibi gibi operasyonel birimlerde istihdam edileceği belirtildi.
Yeni alınacak 100 bin kişinin dönemsel değil, yarı ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek.
Ödeme, kabaca asgari ücrettir ve sosyal yardımlarla birlikte saatte 15 dolardan başlıyor. Ayrıca bazı şehirlerde "1.000 $ 'a kadar" oturum açma bonusları da sunuyor.
AMAZON PERSONEL SAYISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI
Son aylarda Amazon, personel sayısını önemli ölçüde artırdı. Ağustos ayında Amazon, diğer teknoloji şirketlerinin sonsuza kadar evden çalışmayı benimsediği bir zamanda ofis alanını önemli ölçüde genişletmeye adadı.
Ayrıca, pandeminin ilk aylarında, benzeri görülmemiş talebi karşılamak için 175.000 geçici çalışan işe aldı. Amazon, Mayıs ayında bunların % 70'ini kalıcı olarak tutmaya karar verdiğini söyledi.
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