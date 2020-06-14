Koronavirüs sonrası Çin'den pangolin kararı: "Dönüm noktası olabilir"

Pulları ve eti için kaçak avcıların hedefi olan; nesli tükenme tehdidi bulunan pangolinler koronavirüs salgınının ardından bir kez daha dünya gündemine gelmişti.

Koronavirüs sonrası Çin'den pangolin kararı

Koronavirüs salgınının ardından Çin'den pangolin kararı geldi. Çin, pangolini geleneksel ilaç listesinden çıkarttı.

Koronavirüs salgınında virüsün bir yarasadan pangoline geçmiş olabileceği; pangolinin ara konakçı olabileceği iddiası uzun süre konuşulmuştu. Bu iddia henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

Pangolinler dünyanın en çok kayıt dışı ticareti yapılan hayvanı. Bir tür karıncaya yiyen olan pangolin dünyanın üzeri pulla kaplı tek memeli hayvanı. Hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren tüm STK'ların çalışmalarına karşın pangolin kaçakçılığı uzun yıllar bir türlü önlenemedi. Pangolinlerin pulları Çin tıbbında kullanılıyor ve eti de ayrıca pazarlanıyordu. Doğal yaşam ortamlarında avlanıp ticareti yapılan bu hayvanların bazı türleri tükenme tehlikesi altında.

BBC'nin haberine göre en çok kendilerini doğada korumaya yarayan pulları için kaçakçıların hedefi olan pangolinlerle ilgili yeni bir gelişme var. Çin, koronavirüs salgınıyla birlikte doğadaki vahşi hayvanların etleri için avlanmasını yasaklamıştı; ancak bu hayvanlar ilaç gibi amaçlarla halen avlanabiliyorlar.

Çin bu kez pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı

BBC Çevre Muhabiri Helen Briggs'in haberine göre Pangolinleri Koruma kampanyasından Paul Thompson, "Çin'in pangolin pullarını geleneksel ilaç listesinden çıkarması, uzun zamandır beklediğimiz dönüm noktası olabilir. Çin'in bundan sonra kontrolleri de artırmasını ve tüketici davranışlarını değiştirmek için çaba harcamasını umuyoruz." dedi.

Pangolinler, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Geceleri ortaya çıkan ve boyları yaklaşık bir metreyi bulan pangolinler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle koruma altında bulunuyor. Ancak bugüne kadar alınan önlemler pangolin kaçakçılığını önlemeye yetmedi. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğunda tablet, kulaklık ve selfie çubuğu fırsatı
Dark 3. sezon ne zaman? Heyecanla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayında!
12 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Samsung ürünleri sürprizi
Günün En çok Okunanları
Yeni İddialar Göre Ucuz Galaxy S20, Yani Galaxy S20 Lite Geliyor
Koronavirüs sonrası Çin'den pangolin kararı: "Dönüm noktası olabilir"
Koronavirüs günlerinde gözde mavi tur rotaları hangileri olabilir?
Termal kameradan kaçamadılar! Evin duvarının içinde ortaya çıktı!
AMD, NVIDIA DGX A100'ü Duyurdu! İşte NVIDIA DGX A100 Özellikleri!

 

 