Koronavirüs sonrası Çin'den pangolin kararı: "Dönüm noktası olabilir"

Koronavirüs salgınının ardından Çin'den pangolin kararı geldi. Çin, pangolini geleneksel ilaç listesinden çıkarttı.
Koronavirüs salgınında virüsün bir yarasadan pangoline geçmiş olabileceği; pangolinin ara konakçı olabileceği iddiası uzun süre konuşulmuştu. Bu iddia henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil.
Pangolinler dünyanın en çok kayıt dışı ticareti yapılan hayvanı. Bir tür karıncaya yiyen olan pangolin dünyanın üzeri pulla kaplı tek memeli hayvanı. Hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren tüm STK'ların çalışmalarına karşın pangolin kaçakçılığı uzun yıllar bir türlü önlenemedi. Pangolinlerin pulları Çin tıbbında kullanılıyor ve eti de ayrıca pazarlanıyordu. Doğal yaşam ortamlarında avlanıp ticareti yapılan bu hayvanların bazı türleri tükenme tehlikesi altında.
BBC'nin haberine göre en çok kendilerini doğada korumaya yarayan pulları için kaçakçıların hedefi olan pangolinlerle ilgili yeni bir gelişme var. Çin, koronavirüs salgınıyla birlikte doğadaki vahşi hayvanların etleri için avlanmasını yasaklamıştı; ancak bu hayvanlar ilaç gibi amaçlarla halen avlanabiliyorlar.
Çin bu kez pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
BBC Çevre Muhabiri Helen Briggs'in haberine göre Pangolinleri Koruma kampanyasından Paul Thompson, "Çin'in pangolin pullarını geleneksel ilaç listesinden çıkarması, uzun zamandır beklediğimiz dönüm noktası olabilir. Çin'in bundan sonra kontrolleri de artırmasını ve tüketici davranışlarını değiştirmek için çaba harcamasını umuyoruz." dedi.
Pangolinler, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Geceleri ortaya çıkan ve boyları yaklaşık bir metreyi bulan pangolinler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle koruma altında bulunuyor. Ancak bugüne kadar alınan önlemler pangolin kaçakçılığını önlemeye yetmedi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın