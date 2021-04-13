Koronavirüs'ün En Az ve En Çok Görüldüğü İller Açıklandı (03-09 Nisan 2021)

3-9 Nisan 2021 günleri arasında, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarında son durum, illere göre açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre üç büyük ilimiz İstanbul, Ankara ve İzmir'de artış devam ediyor.

Yeni Koronavirüs haritası açıklandı (03-09 Nisan)

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