Koronavirüs'ün En Az ve En Çok Görüldüğü İller Açıklandı (03-09 Nisan 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile illere göre, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. 3 - 9 Nisan arasını içeren yeni Koronavirüs haritasına göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin ise, 100 bin kişide en az vaka görülen iller olarak dikkat çekiyor.
Üç büyük şehrimizde de vaka sayısının arttığı görülüyor: Her 100 bin kişide, İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 kişi.
Her 100 Bin Kişide Tespit Edilen Koronavirüs Vaka Sayıları (3 - 9 Nisan 2021)
|Kırklareli
|882,13
|İstanbul
|804,97
|Çanakkale
|797,34
|Yalova
|690,82
|Kastamonu
|653,33
|Samsun
|645,17
|Tekirdağ
|619,85
|Giresun
|591,01
|Edirne
|577,54
|Balıkesir
|529,88
|Eskişehir
|524,85
|Kocaeli
|523,52
|Kilis
|508,43
|Malatya
|504,00
|Ordu
|501,71
|Konya
|495,24
|Bilecik
|480,53
|Bayburt
|472,47
|Erzincan
|466,66
|Rize
|453,31
|Bartın
|432,21
|Çorum
|425,56
|Tokat
|425,35
|Amasya
|424,45
|Ankara
|419,06
|Bursa
|418,37
|Çankırı
|411,58
|Sinop
|398,69
|Kayseri
|397,76
|Osmaniye
|382,82
|Erzurum
|369,78
|Trabzon
|359,28
|Düzce
|354,83
|Yozgat
|350,28
|Nevşehir
|343,98
|Aksaray
|328,83
|Bolu
|327,19
|Sakarya
|327,15
|Iğdır
|325,36
|Kırıkkale
|324,72
|Isparta
|317,05
|İzmir
|304,07
|Zonguldak
|300,74
|Sivas
|297,54
|Niğde
|294,14
|Kütahya
|280,57
|Antalya
|270,96
|Karabük
|263,53
|Adıyaman
|260,89
|Ağrı
|254,19
|Elazığ
|250,19
|Afyon
|248,20
|Gaziantep
|244,58
|Karaman
|240,86
|Manisa
|239,69
|Gümüşhane
|239,23
|Kırşehir
|237,82
|Aydın
|223,67
|Artvin
|223,60
|Kahramanmaraş
|210,33
|Bingöl
|204,42
|Muğla
|204,34
|Tunceli
|203,73
|Kars
|191,28
|Hatay
|185,50
|Mersin
|181,94
|Ardahan
|179,91
|Adana
|171,16
|Burdur
|150,14
|Denizli
|142,86
|Uşak
|122,08
|Batman
|109,14
|Bitlis
|105,70
|Muş
|94,86
|Diyarbakır
|93,92
|Siirt
|73,70
|Mardin
|63,06
|Şanlıurfa
|61,84
|Van
|61,69
|Hakkari
|46,34
|Şırnak
|32,17
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