Koronavirüs'ün En Az ve En Çok Görüldüğü İller Açıklandı (03-09 Nisan 2021)

3-9 Nisan 2021 günleri arasında, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarında son durum, illere göre açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre üç büyük ilimiz İstanbul, Ankara ve İzmir'de artış devam ediyor.