Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüsün son dönemde arttığı ve azaldığı iller hangileri?
KORONAVİRÜSÜN ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER HANGİLERİ?
Bakan Fahrettin Koca, Diyarbakır'da artan vaka sayıları ile artış gösteren başka illerin olup olmadığı sorusuna üzerine vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayılarının azaldığını, hastane yükünün de azalmaya doğru gittiğini ve bu illerde daha kontrollü olunduğunu rahat söyleyebildiğini vurguladı.
Bakan Koca şöyle devam etti: "Ama her geçen gün özellikle 1 Haziran ve sonrası, bayram ve sonrası dahil olmak üzere Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek bir kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Bu hareketliliğin getirdiği ama özellikle maske, mesafe ve el hijyeni noktasında hassasiyet göstermediğimizin de bir sonucu. Bu anlamda Diyarbakır son 3, 4 gündür bir yükseliş içinde. 100 vakaya kadar çıkan bir artışı görüyoruz. Burada da genel bir artıştan öte daha çok kültürel, sosyal, nişan ve benzeri gibi etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bugün de bir yükseliş içinde. Buralarda filiasyon çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Vatandaşımızın bu noktada daha hassas davranması ve tedbirler noktasında katı davranmamız gerektiğini buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu. Benzer şekilde Konya'mızda bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası bir yükselişin olduğunu gördük. Bugün itibarıyla düşüşün olduğunu söyleyebilirim."
Bundan sonraki süreçte herkesin özellikle toplu alanlarda, sosyal, kültürel ve benzeri durumlarda mutlaka mesafe kuralına ve maskeli olmaya, el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Koca, şu uyarılarda bulundu:
"Bu döneme 'kontrollü sosyal hayat' dedik. Bundan sonraki süreçte serbestlikle birlikte eğer kontroller yapılmaz, tedbirlere uyulmazsa o durumda daha üzücü sonuçlar karşımıza çıkabilir. O durumda başa dönme riski taşıyabiliriz. Bu anlamda herkesin üzerine düşen sorumluluğu, mutlak yerine getirmesi gerektiğini tekrar hatırlamak istiyorum. Çünkü bu bir salgın ve bu salgında sadece sağlımız değil, bütün toplumun sağlığı önemli. Hiç kimsenin farklı davranmaya hakkının olmadığını söylemek istiyorum. Toplum olarak birbirimizi yumuşak, olması gereken iletişim diliyle uyarmayı da ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatmak ve bu noktada da hakkımızın olduğunu söylemek istiyorum.
İKİ KORUYUCU SİLAHIMIZ VAR
Aktif mücadelede iki koruyucu silahımız var. Bunlardan ilki koronavirüs maskesidir, ikincisi koronavirüs riskine 1,5 metre mesafedir. Bu iki tedbirden biri tek başına yeterli değildir. İki tedbir birlikte tam tedbirdir."
Bakan Koca, el temizliğinin önemine de dikkati çekerek, virüsün bazı yüzeylerde bir müddet canlı kalabildiğini, yüzeylere temas sonrası elin ağza veya burna dokunulması durumunda bulaşmanın olduğunu söyledi.
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