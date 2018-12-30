Korsan Film İndirmek, Sinemayı Ne Kadar Vuruyor?
Bir filmi korsan olarak indirmek, sizce gişe hasılatını ne kadar etkiliyor? Cevaba çok şaşıracaksınız!
Film yapımcılarının torrent ile savaşı yıllardır devam ediyor. Bu savaştaki en büyük savları ise, torrent aracılığı ile indirilen korsan filmlerin, gelirlerini olumsuz yönde etkilediği. Ancak bu sav, en azından ABD pazarı için pek de geçerli olmayabilir.
Minnesota Üniversitesi ve Wellesley College'de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmaya göre bir filmin torrent yoluyla korsan indirilme sayısı, Amerika gişe rakamlarına neredeyse hiç bir etki yapmıyor. Başka bir deyişle, bir filmin korsan olarak indirilme sayısı, o filmin gişe hasılatını pek etkilemiyor. Bunun sonucunda da, sinema izleyicisinin zaten sinemaya gitmeyi ya da orijinal olarak filme sahip olmayı tercih ettiği ortaya çıkıyor. İndirenler ise, zaten en başından filme para vermeye niyetli değil.
Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu durum sadece ABD pazarı için geçerli. "Yasadışı indirilen filmler" Avrupa pazarında gişe hasılatını kötü yönde etkiliyor. Konu ABD dışındaki pazarlar olduğunda, gişe hasılatlarında düşüş gözlendiği belirtiliyor.
Özet olarak torrent 'ten indirilen içeriğin Amerika gişe hasılatlarına negatif bir etkisi olduğu söylenemez. Diğer ülkelerdeki düşüşün sebebi ise, bazı ülkelerde filmlerin sinema salonlarına geç ulaşması. İnsanlar filmin gösterime girmesini beklemek yerine indirmeyi tercih ediyorlar ve bu da hasılatı derinden yaralıyor.
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