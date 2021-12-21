Korsan Yayın Yapanlara 20 Yıl Hapis Cezası ve Fazlası Geliyor!

Yasa dışı akış servislerinden para kazanmak çok etik bir hareket değil. Ama artık Malezya'da, aynı zamanda son derece tehlikeli. TorrentFreak'ten yapılan bir açıklamada, ülkenin Telif Hakkı Yasasında korsan akış yayını yapanları cezalandıran değişikliklerin söz konusu olduğu bildirildi. Akış hizmetleri ve telif hakkı sahiplerine zarar verdiği düşünülen kişiler, 2.377 ABD Doları veya daha fazla para cezası ile 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek.
Güncellenen yasa aynı zamanda şirketleri korsan yayın akışına katılmaktan veya varlığını hoş görmekten de caydırmayı hedefliyor. Yöneticiler bir ihlalden habersiz olduklarını göstermedikçe ve bu tür eylemleri durdurmak için "tüm gerekli özeni göstermedikçe" ilgili suça iştirak etmiş ve suçlu olarak kabul edilecekler.
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