Adidas, İlk Kez Denediği NFT Satışında, 30.000 NFT ile Adeta Şov Yaptı!

Adidas'ın ilk NFT denemesi başarılı bir sonuç vermiş gibi görünüyor. The Block tarafından bildirildiğine göre, Bored Ape Yacht Club, Gmoney ve Punks ile yapılan işbirliği ile oluşturulan 30.000 adet NFT çok kısa bir süre içerisinde satıldı. Adidas'ın, bu satışlar sonrasında 23 milyon dolardan fazla Ethereum kazandığı bildiriliyor.
Bu rakam, bu kadar iyi bilinen bir marka için fazla gözükmeyebilir, ancak Adidas, son çeyrekte 538.4 milyon dolarlık bir kar elde etti ve sınırlı sayıda dijital sürümden elde edilen 23 milyon dolarlık gelir bu yüzden kayda değer. Bunun gibi daha fazla satış, Adidas'ın daha fazla kar etmesi anlamına geliyor.
Sonuç olarak daha fazla NFT'nin sunulması mümkün gözüküyor. Ayrıca Adidas'ın Metaverse'e katılmasına da kesin gözüyle bakılabilir. Adidas'ın çok fazla seçeneği olduğu söylenemez. Nike, kısa süre önce metaverse koleksiyonlarıyla olan ilişkisini açıkça ortaya koymuştu. Adidas da, en belirgin rakiplerinden birine karşı aynı hamleyi yapacaktır...
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