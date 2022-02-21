Korsanda Önemli Gelişme: Seko IPTV Kapatıldı!

Sinema ve platform yayıncılığının aktif yasal ekosistemini korumaya ve dijital korsanlıkla mücadeleye adanmış dünyanın öncü birliği ACE, Seko IPTV'nin kapatıldığını duyurdu. Korsan yayıncılıkla mücadele kapsamında bu sonuç, Türkiye'de örneğinin bir ilki anlamını taşıyor.
Seko IPTV, telifle korunmuş içerikleri yasadışı bir şekilde, müşteri statüsünde benzer platformların (bayilik gibi) kullanımını sağlayarak son kullanıcıya aylık veya yıllık abonelikle sunuyordu. . 2016 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Seko, sunduğu uluslararası kanallar, çok dilli film ve TV dizileri gibi telif haklarını ihlal eden geniş yelpazedeki içeriklerle ACE üyelerinin tamamını olumsuz etkiliyordu.
Seko'nun Türkiye'deki yasadışı birçok uluslararası dijital içerik sağlayıcının kaynağı konumunda olduğunu belirten MPA (Motion Picture Association - Sinema Birliği) Başkan Yardımcısı ve Küresel İçerik Koruma Direktörü Jan Van Voorn, "ACE olarak elde ettiğimiz bu başarının ardından bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüp, üyelerimizin yasal telif haklarını korumak için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
Seko IPTV adlı işletmecinin İstanbul'da korsan yayıncılık faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edildikten sonra ACE harekete geçti ve işletmeci işbirliğine giderek ilgili hizmetlerin tamamını kapattı. Şu anda Seko TV ile bağlantılı tüm alan adları ACE'ye aktarılmış durumda ve bu adresler, ACE web sitesinin "Yasal Olarak İzle" bölümüne yönlendirildi.
Telif hakları ihlali ve korsan dijital yayınlar, yerli ve yabancı sinema sektörüne ve işletmecilerine zarar vermenin yanı sıra yaratıcılığın da önünü tıkıyor. Ayrıca prodüksiyonda emeği geçen tüm sektör çalışanlarının geleceklerini de tehdit ediyor.
Ayrıca, ACE üyelerinin uğradığı maddi kayıplar hem yeni yatırımları yavaşlatıyor hem de devletlerin vergi kaybına uğramasına neden oluyor.
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