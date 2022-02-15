KRAFTON, 5minlab'ı Satın Aldı

Battle royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS'un yaratıcısı KRAFTON, Inc., geçtiğimiz günlerde iOS, Android ve Steam'de mevcut olan ve dünya çapında popüler PvP aksiyon oyunu Smash Legends ile tanınan Güney Kore merkezli oyun geliştiricisi 5minlab'ı satın aldığını duyurdu. Bu satın alım KRAFTON'un oyunla ilgili planlarını güçlendirme hedefini destekliyor.
KRAFTON, koşullu ödeme yoluyla 19,9 milyon ABD Doları tutarındaki 5minlab'ın hisselerinin yüzde 100'ünü satın aldı. 5minlab 2013 yılında kuruldu ve Smash Legends da dahil olmak üzere Como in Adventure, Brickscape ve Express Thru gibi cross-platform oyunlar geliştirme ve sunma konusunda kanıtlanmış bir deneyime sahip.
KRAFTON, Inc. CEO'su CH Kim konuyla ilgili olarak "5minlab'ın 2013'te kuruluşundan şimdiye dek nasıl cesur mücadeleler üstlendiğini ve önemli ölçüde büyüdüğünü düşününce, KRAFTON oyun geliştirme söz konusu olduğunda aynı hedeflerin ve isteklerin çoğunu paylaştığımıza inanıyor," dedi ve sözlerini "Bu satın alma ile KRAFTON, mükemmel teknik becerilere sahip önde gelen geliştiricilere sahip bağımsız bir stüdyoyu güven altına alıyor. Desteğimizle, 5minlab'in heyecan verici yeni oyunlar yaratma yeteneğini teşvik etmeyi umuyoruz." diyerek tamamladı.
5minlab CEO'su Moon-hyoung Park ise "Küresel çapta başarılar elde etmiş Kore merkezli bir oyun şirketi olmanın yanı sıra, KRAFTON'un teknolojisini güçlendirme ve oyun geliştirme yeteneklerini arttırma taahhüdü devam ediyor," açıklamasında bulundu ve "5minlab'ın küresel operasyon deneyiminin ve teknolojisinin KRAFTON'un rekabet avantajını sağlamlaştırmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Birlikte yaratacağımız olağanüstü deneyimleri görmek için sabırsızlanıyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.
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