Kripto Para Madenciliği, RTX 3000'lü Dizüstü Bilgisayarları Uçurdu

Kripto para madenciliği için kurulan PC çiftlikleri yerini dizüstü bilgisayar çiftliklerine bırakmak üzere. Kripto para madencileri, Ethereum madenciliği için Çin'de RTX 3000 dizüstü bilgisayarlar satın alıyor.