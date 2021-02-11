Kripto Para Madenciliği, RTX 3000'lü Dizüstü Bilgisayarları Uçurdu

Kripto para madenciliği özellikle Çin'de çok revaçta. Devasa özel PC çiftlikleri kuran ve bu çiftliklerde yer alan bilgisayarlarla kripto para elde etmeye çalışan "kripto para madencileri" (Cryptominers), şimdi de gözlerini dizüstü bilgisayarlara çevirdi. Bu dizüstü bilgisayarların özelliği ise içinde NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi ekran kartı bulundurması.
Özellikle son aylarda Etherium'un büyük yükselişiyle beraber kripto para madencilerinin gözü de buraya dönmüş durumda. Bu madene girmek isteyen Cryptominers, RTX 3000'li dizüstü bilgisayarlara yönelmiş durumdalar.
Elbette madencilerin dizüstü bilgisayarlara yönelmesi, normal kullanıcıların stok problemleri yaşamasına da neden olabilir. Benzer hamleyi özellikle masaüstü bilgisayar tarafında ekran kartlarında sık sık görebiliyoruz. O nedenle şimdi benzer durumun Çin'de RTX 3000 serisi ekran kartına sahip dizüstü bilgisayarlarında yaşanması bekleniyor.
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